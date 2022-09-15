‘Özgül ağırlık’ Arınç’ın AKP’li vekil oğlunda da Peker rahatsızlığı: Gereği yapılmalı

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’ın oğlu AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının ‘acilen soruşturulması gerektiğini‘ söyledi.

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TV 5’te Çağlar Cilara’nın Peker’in iddialarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Arınç, şunları dedi: “Türkiye’nin gündemine gelen her türlü konuyu takip ediyoruz. Bu iddialarla alakalı iki şey var, birincisi şu: İddianın sahibi kim, bunu neden yapıyor ve ne yollarla yapıyor? Bu tartışılacak bir konu yani doğru bulunmaması gereken bir yöntem. Bel altı veya farklı şekillerle bazı iddiaların dile getirilmesi kim için olursa olsun bence hoş ve doğru değil ama iddialar veya bu iddiaların ciddiyeti, gerçekliğiyle alakalı bir durum varsa bunun acilen soruşturulması ve gereğinin yapılması elzemdir.

Kimsenin doğru bir mekanizma içinde yanlış yapıp, halel getirip tabiri caizse temiz bir süte siyah karıştırması çekilecek bir şey değil. Kim olursa olsun. Bu devletin malı, kendine iltisak ve ayrıcalık yaratma, hangi iddiayla alakalı olursa olsun varsa bir gerçekliği soruşturulup gereğinin yapılması lazım.”

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç’a Sedat Peker’in iddialarını sorduk: Acilen soruşturulmalı. Gereğinin yapılması elzemdir. pic.twitter.com/tobLs2DsM7 — Çağlar Cilara (@caglarcilara) September 15, 2022

Peker’in iddiaları

Peker’in son iddiasına göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’yla kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon TL rüşvet istemişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren de iddiaları doğrularken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taranoğlu’nu görevden almıştı.

Ayrıca Peker, Zehra Taşkesenlioğlu ve boşanma aşamasında olduğu eşi eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban’a ait olduğu iddia edilen bir video da paylaşmıştı. Gizli çekilen videoda Taşkesenlioğlu’nun elinde bıçak olduğu ve “Artık sayenizde kendimde değilim. İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz” dediği duyuluyor.

Peker videonun Ünsal Ban tarafından gönderildiğini belirterek “Senin hayatını kurtarmak için bunu mecburen yapıyorum” notunu düşmüştü.

Peker’in sermaye piyasasına ilişkin ‘rüşvet ağı’ iddiası gündemi sarsarken, Ban deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken SPK’nın suç duyurusu sonrası açılan soruşturmada Muğla’nın Milas ilçesinde gözaltına alınmış daha sonraysa tutuklanmıştı.