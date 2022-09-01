‘Özgül ağırlık’ Arınç’ta ‘Peker’ huzursuzluğu: AK Parti bu değil

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, partisinin 2002’de çok sayıda suç örgütünün adaletin önüne çıkmasını sağladığını belirterek, son dönemdeki ifşaların AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üzerinde olumsuz bir algı oluşturduğunu söyledi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi AKP Zonguldak Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve onun kocası Ünsal Ban’ın isminin geçtiği bir ‘rüşver çarkı’yla ilgili iddilarını ortaya koymuştu. Peker, Taşkesenlioğlu’nun arkasındaki gücünse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı ve eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi medya patronu Serhat Albayrak olduğunu öne sürmüşü.

Arınç, isim vermeden Peker’in ortaya attığı iddiaların AKP ve Erdoğan üzerinde kötü bir algı oluşturduğunu dile getirdi. Arınç’a göre kapsamlı bir hukuki süreç başlatılmalı ve suç işleyen herkes adalete teslim edilmelidir.

Bülent Arınç’ın açıklaması şu şekilde: “2002’de göreve geldiğimizde en önemli önceliklerimizden biri ‘Temiz Toplum’ idi. Bunun için de süratle TBMM’de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurduk ve çok sayıda suç örgütünün adaletin önüne çıkmasını sağladık.

Keza yetkili olduğumuz kurumlarda da her iddianın arkasını araştırdık, hiçbir hususu göz ardı etmedik. Son dönemlerde yolsuzluk, usulsüzlük ve organize suç örgütleri hakkında yapılan ifşaatlar ve ardından yaşanan gelişmeler kamu vicdanını ciddi bir şekilde örselemekte,

AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinde de menfi bir algı oluşmasına neden olmaktadır. AK Parti bu değildir! AK Parti, organize suç örgütlerine, nüfuz tüccarlarına ve illegal çıkar odaklarına karşı her daim kamu vicdanının bekçisi olmayı kendine görev edinmiştir.

Bugün de yapılması gereken nettir. Kapsamlı bir hukukî süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasadışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir.

Adalet teşkilatımızın bu hususlarda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi temennisi ile yeni adlî yılın hayırlı olmasını diliyor, tüm yargı mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum.”