Sedat Peker’in evine saldırıda bir gözaltı: Emniyet’e göre ‘örgüt içi hesaplaşma’

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evine silahlı saldırıda bir kişi gözaltına alındı. Emniyet kaynakları, saldırganın Peker’le çok sayıda fotoğrafının olduğunu belirterek, saldırının ‘örgüt içi hesaplaşma’ olduğunu söyledi.

Görüntü: Halk TV

Beykoz’da Peker’in el konulan evinin önünde sabah 09.30’da silahlı saldırı düzenlendi. Otomobille evin önüne giden silahlı saldırganlar peş peşe ateş etti. Saldırıda Peker’e yakın isimlerden Yılmaz Günay’ın vücuduna 3 kurşun isabet etti. Hastaneye kaldırılan Günay’ın hayati tehlikesi var.

Evde, Peker’in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3’er kişilik vardiyalarla çalıştıkları öğrenildi.

Saldırgan yakalandı

Halktv.com.tr’de yer alan habere göre saldırgan Ö.Ş, öğleden sonra İstanbul Sancaktepe’de kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarına göre, gözaltına alınan Ö. Ş.,’nin Sedat Peker’le çekilmiş birçok fotoğrafı bulunurken, saldırının ‘örgüt içi hesaplaşma‘ olduğu belirtildi.

Halk TV’den İsmail Saymaz’a göre Peker, ifşaları nedeniyle kendisi ve kendisine yakın isimlere saldırı bekliyordu. Peker’in saldırıya ilişkin yakın çevresine, “Saldırı olacağını biliyordum, hatta suikastı koordine edecek isimleri de biliyorum” dediği belirtildi.

Yurt dışında yaşayan Peker, son dönemde Twitter üzerinden iktidar içindeki yolsuzluklara dair iddialarda bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu iddialarda yer alan danışmanlarından Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca’yı görevden almıştı.