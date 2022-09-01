Eski Halkbank yöneticisi Atilla: Peker’in iddiası doğruysa başka mağdur da vardır

Halkbank’ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla, o dönem yöneticisi olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili “Böyle bir şey varsa emin olun tek mağdur söz konusu hanımefendi değildir” dedi.

Atilla, ABD’deki tutukluğu sonrası Borsa İstanbul’da da çalışmıştı. Fotoğraf: AA (Arşiv)

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun rüşvet karşılığı aldığı 100’e yakın mal varlığı olduğunu söylemişti.

Taşkesenlioğlu, uzun süre Fethullah Gülen cemaatinin bankası olarak bilenen Bank Asya’nın üst düzey yöneticiliğini yapmıştı. Daha sonra da SPK başkanlığı öncesi Halkbank genel müdürlüğü yapmıştı. Taşkesenlioğlu’nun Halkbank genel müdürlüğü döneminde yardımcısıysa Hakan Atilla’ydı. Atilla, Halkbank’ın ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını paravan şirketler aracılığıyla delmeyle suçlanması sonrası ABD’de 28 ay hapis yatmıştı. Peker’in ifşaları sonrası gözler Atilla’ya da çevrilmişti.

Cumhuriyet’ten Barış Terkoğlu’na konuşan Atilla, “ABD’ye gönderilişinizin bir kumpas olduğu muhasebesini yaptınız mı” sorusuna şu yanıtı verdi: “Elbette yaptım. İki mesele var. Bir, benim oraya gidişim bono ihracı ile ilgili olduğu için bu süreci piyasa belirliyordu. Bankanın süregelen işiydi. Gidişim de olağandı. Haliyle, bunun ince bir şekilde planlanacağını düşünmüyorum. Ama ikincisi, benim ABD’de olduğumu, birilerinin oradaki irtibatlarına iletmiş olma ihtimali var. Elinizde belge, bilgi var mı derseniz, yok. Ama düşündünüz mü derseniz, evet düşündüm.”

‘Belki imzayı atan Babacan biliyordur’

ABD’deki tutukluğu sonrası Borsa İstanbul’da yöneticilik yapan Atilla, Taşkesenlioğlu’nun Halkbank’a genel müdür atanmasıyla ilgili şunları söyledi: “Hangi vasfı değerlendirildi de bu göreve getirildi ben de merak ediyorum. Beraber çalıştık. Bankaya katkı sağlayacak tek bir şey yaptığını görmedim. Ne sıfatı vardı da genel müdür oldu anlayamadım. Belki kendisini atayan imzayı atan Ali Babacan biliyordur.”

‘Mağdur olan başka firmalar da vardır’

Atilla’nın Peker’in iddialarıyla ilgili fikriyse şöyle: “Suçu ispat edilmeden kimse hakkında yorum yapamam. Ama kurumlar şahıslardan daha önemlidir. Kurumların yıpranmasından üzüntü duyuyorum. Var mıdır yok mudur bilemem. Ama varsa emin olun tek mağdur söz konusu hanımefendi değildir. Öyle bir durum varsa başka firmalar da vardır.”

‘Bankaya kırgınım’

ABD’de hapisteyken bankayla fikir ayrılığına düştüğünü belirten Atilla, bankanın avukat bile tutmadığını söyledi. Atilla, bankanın savcılık aşamasında adım atması halinde işlerin bu noktaya gelmeyebileceğini söyledi: “Kurumsal olarak sahiplenilmemenin kırgınlığını yaşıyorum. Halkbank’ın tutumu yüzünden savunma da yapamadım. Bankadan savunmamı destekleyecek tanıklar istedim. Müsaade etmediler. Savunmam için deliller talep ettim. Kullanmama izin vermediler. Bu nedenle düzgün savunma bile yapamadım. Tabii ki kırgınım.”