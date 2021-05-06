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Yaramazlara biraz batar!

ABD’den Hakan Atilla kararı: 10 yıl ticaret yasağı getirildi

ABD Ticaret Bakanlığı, eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla’ya 10 yıllık ticaret yasağı getirdi.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın ‘İhracat Ayrıcalıklarının Reddedden Tertip’ metninde açıklanan karar göre Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya ABD ile 10 yıl boyunca ticaret yapamayacak.

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Kararın gerekçesi ise ‘İran’a yönelik yaptırımları delmek’ olarak açıklandı. Hakan Atilla’nın karara itiraz için 45 gün süresi var.

Halkbank Genel Müdürlüğü görevini yaparken aynı suçtan ABD’de tutuklanan Hakan Atilla, 28 ay hapis cezası yatmıştı.

Atilla, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından Mayıs 2018’de 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Mahkeme, 16 Mayıs 2018’de Atilla’nın cezaevinde kaldığı 14 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülmesine ve 500 dolar para cezası ödemesine hükmetmişti. Atilla, 19 Temmuz 2019’da tahliye edilmişti.

Halkbank davası ise temyiz sürecinde devam ediyor.

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