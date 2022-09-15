Bankadaki parasını çekebilmek için oyuncak tabancayla baskın yaptı

Lübnan’da, bir kadın, ‘kendi parasını çekebilmek’ için banka şubesine baskın yaptı. Oyuncak tabancayla!

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Lübnan’daki ekonomik kriz nedeniyle bankalarda da sorun yaşanıyor. 2019’da çok sayıda kişinin mevduatı donduruldu ya da para çekmelerine özellikle de döviz çekmelerine sınır getirildi. Toplumun dörtte üçü yoksullaştı.

Uzun süre uğraş veren ancak parasını çekemeyen, ayda sadece 200 dolar çekebileceği söylenen Sali Hafız, müşterisi olduğu ‘BLOM’ adlı bankanın başkent Beyrut’taki şubesini basarak çalışanları rehin aldı. Dünkü baskında yanında bir grup aktivist de vardı.

Elindeki tabancayı doğrultan Hafız, 13 bin dolar para alıp çıktı.

Kız kardeşinin tedavisi için para lazım

El Cedid TV’ye konuşan Hafız, ”Kız kardeşim hasta. Kanser tedavisi görüyor. Banka müdürüne yalvardım defalarca ancak belirli bir miktar dışında para çekemeyeceğim söylendi. ‘Kardeşim ölüyor’ dedim. Yine sonuç alamadım. Kaybedecek bir şeyim kalmamıştı. Bu noktaya geldim” dedi. Hafız, elindeki tabancanın yeğeninin oyuncak tabancası olduğunu söyledi.

‘Depositors’ Outcry’ (Mevduat Sahiplerinin Çığlığı) adlı sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Hafız’la şubeye girenler de oldu. Bir grup aktivist de dışarıda eylem yaptı. Polis bazılarını gözaltına aldı.

20 bin dolarının bankada tutulduğunu söyleyen Hafız, 23 yaşındaki kardeşinin tedavi masraflarını karşılamak için böbreğini satmayı bile düşündüğünü anlattı.

Görgü şahidi Nadine Nakal, içeri giren grubun silah çekmenin yanı sıra her yere gaz döktüklerini ve ellerindeki çakmakla orayı yakmakla tehdit ettiklerini anlattı.

Facebook’taki paylaşımında kimseye zarar vermek istemediğini, tek istediğinin parasını almak olduğunu vurgulan Hafız, ”Kimseyi öldürmek ya da şubeyi ateşe vermek gibi bir niyetim asla olmadı” ifadelerini kullandı.

‘Kahraman’ ilan edildi

Hakkında yasal işlem yapılıp yapılmadığı netlik kazanmayan Hafız, sosyal medyada ‘kahraman’ ilan edildi. Çok sayıda kişi, paralarına el konduğunu ve Hafız’la aynı durumda olduklarını yazdı.

Depositors’ Outcry’ın başındaki isim Ala Korçit, mevduatların kurtarılması için çabaladıklarını belirterek, ”Ortada hükümet yok, ekonomik plan yok. İnsanlar kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalıyor” dedi.

Korçit, birkaç gün önce başka bir kentte yaşayan bir adamın da parasını çekebilmek için bankaya baskın yaptığını ancak parasını alamadığını anlattı.