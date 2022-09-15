500 bin konut hedef konan TOKİ, iki yılda yüzde 2 ilerleyebilmiş

Beş yılda 500 bin sosyal konut inşa edeceğini öne süren iktidarın Bilecik’teki projede iki yılda sadece yüzde 2 ilerleme kaydettiği TOKİ’nin bir yurttaşa verdiği yanıtla ortaya çıktı.

İktidara geldiği 2002’den bu yana ev sahipliği oranını yüzde 70’lerden 50’lere kadar düşüren AKP’nin genel başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim öncesi konut krizine çare bulmak için ‘yüzyılın projesi’ denen sosyal konut projesine sarıldı. Beş yılda 500 bin konut yapılacağı öne sürülen bu projenin ayrıntılarını da Erdoğan duyurmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ‘yüzyılın projesi’ diye duyurulan sosyal konut projesinde ‘inandırıcılık’ isteyerek, şunları söylemişti: “Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye…”

Erdoğan’ın ‘konut müjdesi’ parlatılmaya devam edilirken bir kullanıcısı Twitter hesabından TOKİ’ye iki yıl önce başlatılan Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki projeyi sordu: “İki yıl önce açıklanan 100 bin konut projesinde Bilecik Bozüyük’te daha inşaatların temeli atılmadı. Daireleri ne zaman teslim etmeyi düşünüyorsunuz? 2053 mü 2071 mi?”

TOKİ’den verilen yanıtsa konutlarda neredeyse hiç ilerleme kaydedilmediğinin göstergesi oldu: “Bilecik Bozüyük 340 konut projemiz yüzde 2 inşaat seviyesinde olup çalışmaları devam etmektedir. Projeye yönelik ilan edilecek gelişmeleri web sayfamız toki.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.”