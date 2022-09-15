Akşener, Tanju Özcan’ı övdü: Sığınmacı rahatsızlığının en önemli sesi oldunuz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin disiplin kuruluna sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı övdü: “Sığınmacı meselesi önemli bir mesele, işaret etmekte haklısınız. Türkiye’de bu rahatsızlığın duyurulması konusunda en önemli sesi çıkaran siz oldunuz.”

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Akşener, Bolu Belediyesi’nin yeni itfaiye binası açılış törenine katıldı. Tanju Özcan, Akşener’i bando takımıyla karşıladı. ANKA’da yer alan habere göre Akşener’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Yarın Millet İttifakı yada altılı masa adını ne söylersek söyleyelim inşallah 13’üncü Cumhurbaşkanı bizim adayımız olacak ben ona inanıyorum.

*Hem o seçilen cumhurbaşkanı hem de ortaya çıkan iktidar aynı belediyelerimizde ortaya konan o iradeyi, o çalışmayı, o sosyal devlet olma anlayışını devam ettirecek.

*(Tanju Özcan’a) Sığınmacı meselesi önemli bir mesele, işaret etmekte haklısınız. Türkiye’de bu rahatsızlığın duyurulması konusunda en önemli sesi çıkaran siz oldunuz. Zaman zaman haksız saldırılara, eleştirilere uğradınız ama ben sizin insani yanınızı bilirim, dolayısıyla yapmak istediğinizi bilen bir insan olarak bugün tüm siyasi partiler, iktidar da başta olmak üzere sığınmacıların memleketlerine gönderilmeleriyle ilgili somut açık birer deklarasyonu oldu.

Disiplin kuruluna sevk edilmişti

Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu insanların belediyenin bazı hizmetlerinden 10 kat fazla ücret ödemesi gibi tepki çeken bazı kararlar almasıyla gündeme gelmişti.

Tanju Özcan, parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.