Soylu, Özdağ’ın ‘teke tek’ çağrısına yanıt vermedi: Küfretmedim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la telefonda görüştüğünü, daha önce televizyonda kullandığına benzer sözleri kendisine söylediğini fakat küfretmediğini söyledi.

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Soylu mayısta çıktığı bir programda sığınmacı karşıtı ‘Sessiz İstila’ isimli kısa filmi finanse ettiğini söyleyen Özdağ’a ağır sözlerle yüklenmiş, Özdağ da Soylu’yu ‘bakanlık binası önünde teke teke’ çağırmıştı. Özdağ bakanlık önüne yönelmiş ama engellenmişti, Soylu da karşılık vermeyince iki siyasetçi o gün ‘kapışamamıştı.’ Bu kavganın ardından ikili bir süre birbirine sataşmadı.

11 Temmuz’da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla telefonda küfürleştiklerini söylemiş, “Yeri ve zamanı sen belirle” diyerek Soylu’yu bir kez daha ‘teke tek’e çağırmıştı: “Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı.”

Söz konusu iddia bugün İçişleri Bakanı Soylu’ya soruldu.

Van’da konuşan Soylu, ‘söz konusu telefonu aldığını ve daha önce televizyonda kullandığı sözlere benzer ifadeleri tekrarladığını’ söyledi.

Soylu’nun açıklamaları şöyle:

*Bizim ağzımıza küfür yakışmaz, doğru da değil. Biz sadece ülkemizi yönetmek için çaba sarf etmiyoruz, gelecek nesillere de bir model olmak durumundayız.

*Velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, kişi ne kadar pespaye, aşağı olursa olsun, özür dilerim ben. Ama böyle bir şey söz konusu değil.

*İsimsiz, bilmediğiniz telefonlar geliyordur size de. Geçen Mardin’e giderken bir mesaj geldi, mesajda tehdit var, taciz ve iftira var. Telefon açtım, kimsiniz dedim, kendini tanıttı. Bu mesajlar ayıp değil mi ya… Sonra konuşma tonunu değiştirdi, ben de televizyonlarda, kamuoyunda açık olarak söylediğim sözleri söyledim, başka bir söz söylemedim, telefonu kapattım.

*Tam Ziya Paşa’nın ‘Terkib-i Bendi’ne gelmiş oldu: ‘Âsûde olam dersen eğer gelme cihâne, meydâne düşen kurtulamaz seng-i kazâdan (Eğer mutlu olayım dersen dünyaya gelme, dünyaya gelen kaza taşından kurtulamaz.)’