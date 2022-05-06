Soylu’yla ‘düello’ya giden Özdağ’ın bakanlığa yürümesi engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ‘düello’ya çağıran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın bakanlığa yürümesine izin verilmedi.

Fotoğraflar: Diken

Soylu, son günlerde sığınmacı sorunuyla ilgili haberlerde öne çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a ağır sözlerle yüklenmişti.

Özdağ da bakanlık binasına gideceğini, karşısına Soylu’nun çıkmasını istemişti: “Seni bulacağım oğlum. Erkeksen orada bekle.”

Saat 10:30’da bakanlığa gitmek isteyen Özdağ’a polisler izin vermedi. İçişleri Bakanlığı’nın önünde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerine bağlı araçlar yerleştirildi.

Fotoğraf: Twitter

Öte yandan, basın açıklamasını takip eden gazeteciler polis tarafından dövüldü. Özdağ’a tepki gösteren bir kişiyse linç girişiminden son anda kurtuldu.

Soylu’yla Özdağ arasında ‘Sessiz istila’ adlı kısa film belgeseli üzerinden başlayan ve hakarete varan ifadelerin ardından büyüyen polemik bakanlık kapısına dayanma aşamasına geldi.

Özdağ belirttiği gibi saat 11:00 sularında bakanlık önüne gitmek üzere Meclis’e geldi. Özdağ “Tek başıma” dese de küçük bir grup da kendisiyle birlikte geldi.

Meclis’ten bakanlığa yürümek isteyen Özdağ ve beraberindeki partililer polis engeline takıldı. Arbede arasında basın açıklaması yapan Özdağ, Soylu’ya “Tutuklanacaksın” diye haykırdı.

Soylu’ya seslenen Özdağ, “Kapının önüne gel, polisler senin özel bodyguardın değil. Polislerin arkasına saklanma. Sen cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin” dedi.

Özdağ: Soylu komplo kurdu

Özdağ, Soylu’nun tertibiyle partisine komplo kurulduğunu öne sürdü. Bunu bir polis memurundan edindiği bilgiye dayandıran Zafer Partisi lideri, bu komploda kimlerin görev alacağını da öğrendiğini belirtti.

Bu komploda Zafer Partisi gibi görünen hesaplar üzerinden beş altı ilde karışıklık çıkartıp kendilerini baskı altına almak istediklerini belirten Özdağ, “Biz tuzağa düşmeyiz. Atamanlar grubu diye bir grup var. Sağda solda Afgan Suriyeli dövüyorlar bunu Facebook’larda yayımlıyorlar. Bir ay önce bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk” dedi.

‘Tarih en büyük geriye dönüş projesi’

Özdağ’ın açıklaması şöyle: “Ülkemize yönelik örtülü bir istilanın sekiz milyonu aşan Suriyeli, Afgan ve Ortadoğu’nun değişik ülkelerinden Türkiye’ye yönlendirilen insanlar tarafından yapıldığını Türkiye’nin gündemine getirdi ve getirmeye devam edecek. Biz Zafer Partisi olarak ‘Türk milletinin sığınmacılar ve kaçaklar ülkelerine dönsünler’ iradesini siyasette temsil ediyoruz. Gerek saray ittifakı gerek ak millet ittifakından farklı olarak ‘Gönüllü dönerler onlara ev yaparız dönerler’ demiyoruz. Burası dünyanın luna parkı değil. Her ipini koparan Türkiye’ye gelemez. Biz bu 8 milyon insanı bir sene içinde tarihin en büyük geriye dönüş projesiyle vatanlarına yollayacağız.

‘Bir polis memuru bilgi verdi’

Süleyman Soylu’nun liderliğinde Zafer Partisi’ne karşı bir komplo kuruluyor. Bu komployla ilgili birkaç gün önce genel merkezimize ziyarete gelen bir polis memuru bilgi verdi. Kimlerle telefon konuşmasının kimin yaptığını, bu komploda kimlerin görev alacağını öğrendim. Başka kaynaklardan da bunu teyit ettim. Zafer Partisi gibi görünen hesaplar üzerinden beş altı ilde karışıklık çıkartıp bizi psikolojik baskı altına almak istiyorlar. Biz tuzağa düşmeyiz. Atamanlar grubu diye bir grup var. Sağda solda Afgan Suriyeli dövüyorlar bunu Facebook’larda yayımlıyorlar. Bir ay önce bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bundan 2-3 gün önce biz kapattık dediler anladık ki arkasında bunun karanlık odaklar var. Kiminle bağlantılı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Özetle dün Soylu’nun bana ve aileme yağmış olduğu hakaret bu operasyonun işaret fişeğiydi.

Bugün Süleyman Soylu’ya meydan okuyarak İçişleri Bakanlığı önüne geleceğimi söyledim. Korkma, ya sen Karadeniz uşağısın, Ofluyum diyorsun. Ben Ofluların cesur olduğunu bilirim. Ama sen Oflu değilmişsin kofluymuşsun. Sen korktun kardeşim. Ya ben tek başıma geliyorum Ümit Özdağ’dan bu kadar mı korkuyorsun. Bana karşı yağmış olduğu girişimlerin yıllardan beri farkında değil miyim. Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı, bir çok insanın peşine taktığın gibi. Yemek yediğim restoranlardan visa kartı ödemelerini toplatmadın mı. Senden korkan senin gibi olsun, en kriminal bir adamsın. Bu görevin bittiği zaman sen tutuklanacaksın kardeşim. Bunun sen de farkındasın. Sen cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Bundan sonra seninle Süleyman bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Ya sen özür dilersin milletin önünde ya da bu kavga sonuna kadar devam eder. Ama provokasyonları hiç deneme, her provokasyon girişimini ağzından içeri tıkarım senin.”

Linç girişimi

Özdağ’ın ayrıldığı sırada aracına gelerek “FETÖ’cü” dediği öne sürülen bir kişiyi Zafer Partililer linç etmek istedi. Özdağ’a tepki gösteren kişi polis aracına alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Polis memurları basının çekim yapmasını engelleyip gazetecileri dövdü. Gazeteciler ve polis aradında arbede çıktı.

Ne olmuştu?

Soylu, TGRT Haber canlı yayınında, sığınmacı karşıtı ‘Sessiz istila’ belgeseliyle ilgili konuşurken Özdağ’ı hedef almış ve “Haysiyetsiz adam. Bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor, Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir” demişti.

Soylu’nun bu ifadeleri üzerine partisinin genel merkezinde konuşan Özdağ, şunları kaydetmişti: “Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı’nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle! Seni yarın İçişleri Bakanlığı’nın önünde bulacağım oğlum! O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros’un çocuğu. Saat 11:00’de. Erkeksen orada bekle.”