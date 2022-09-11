Özdağ, Soylu’yu yine ‘teke tek’e çağırdı: Küfürleştik, o başlattı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla telefonda küfürleştiklerini söyledi, “Yeri ve zamanı sen belirle” diyerek Soylu’yu bir kez daha ‘teke tek’e çağırdı.

Özdağ bugünkü tweetinde Soylu’nun kendisini aradığını, aralarında küfürleşme geçtiğini söyleyerek, İçişleri bakanına meydan okudu: “Süleyman Soylu biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık. Karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım. Yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini korkak iftiracı.”

İki siyasetçi arasında bu ilk tartışma değil. Soylu mayısta çıktığı bir programda sığınmacı karşıtı ‘Sessiz İstila’ isimli kısa filmi finanse ettiğini söyleyen Özdağ’a ağır sözlerle yüklenmiş, Özdağ da Soylu’yu ‘bakanlık binası önünde teke teke’ çağırmıştı. Özdağ bakanlık önüne yönelmiş ama engellenmişti, Soylu da karşılık vermeyince iki siyasetçi o gün ‘kapışamamıştı’.