Boğaziçi’nde tüm bölüm ve enstitüler Prof. Zenginobuz’un görevden alınmasını kınadı

Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan tüm bölümler, iki enstitü ve müdürü hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınan Atatürk Enstitüsü akademisyenleri ‘kayyım rektör’ tarafından üç ay süreyle görevden uzaklaştırılıp hakkında disiplin soruşturması açılan ekonomi bölümü başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un görevden alınmasını kınadı.

Fotoğraf: Twitter

Zenginobuz, disiplin soruşturması açılarak görevlerinden üç ay süreyle uzaklaştırılmış ve ertesi gün okula alınmamıştı. Hakkındaki iddiaları reddeden Zenginobuz’a soruşturma açılmasının nedenlerinden biri de mahkeme kararına rağmen bir öğrencinin girmesi gereken sınavlara girişinin engellenmesiydi. Söz konusu öğrenci bu iddiayı yalanlıyor.

Ekonomi bölümü akademisyenleri 23 Ağustos’ta Zenginobuz’a destek bildirisi yayımlamıştı. Bu açıklama, 23-31 Ağustos tarihleri arasında 300’den fazla akademisyen tarafından imzalanmıştı.

Bildiri Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 29 bölüm, iki enstitü ve kayyım atanan bir enstitünün tüm akademisyenleri tarafından imzalandı.

Açıklamada Zenginobuz hakkındaki iddiaların mesnetsiz olduğu yazılarak profesörün göreve iade edilmesi isteniyor.