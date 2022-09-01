Boğaziçili akademisyenlerden görevden uzaklaştırılan Ünal Zenginobuz’a destek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Naci İnci yönetimi, ekonomi bölümünün seçilmiş başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’u üç ay süreyle görevden uzaklaştırdı. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Zenginobuz’u destekleyen bir bildiri yayımladı.

Fotoğraf: Twitter

Ekonomi bölümü akademisyenleri 23 Ağustos’ta bir bildiri yayımladı. Bu açıklama, 23-31 Ağustos tarihleri arasında diğer akademisyenlerin de imzasına açıldı. Bildiri, yaklaşık 250 akademisyen tarafından imzalandı.

Bildiri şöyle:

“Kamuoyuna,

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nün öğretim üyelerinin oylarıyla seçilmiş başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz hakkında ceza ve disiplin soruşturmaları açılması ve bu gerekçeyle 22.08.2022 tarihi itibariyle üç ay süre ile görevden uzaklaştırılması kararlarını yanlış buluyor ve esefle karşılıyoruz.

Üniversitede çeşitli idari görevleri yıllardır fedakarlık ve başarı ile yürütmüş hocamıza karşı açılmış olan soruşturma ile görevden uzaklaştırılmasına sebep gösterilen iddia mesnetsizdir. Alınan kararın oluşturduğu zararı arttıran bir etmen, idari görevinin askıya alınmasının yanı sıra öğretim üyeliğinin de dondurularak tüm akademik ve eğitim faaliyetlerine engel olunmasıdır. Bu anlaşılması zor karar, üniversite ve öğrencileri için telafisi mümkün olmayan kamu zararı doğurmaktadır. Bu kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi’ni ve Ekonomi Bölümü’nü, bulunduğu noktaya taşıyan değerler demokratik yönetim anlayışı, liyakate verilen önem ve kamuya hizmet bilincidir. Bu değerler, Boğaziçi Üniversitesi’nin nesiller boyu alanında saygın pek çok akademisyenin, kamu ve sivil toplum çalışanının ve iş insanının okulu ve evi olmasını mümkün kılmış, ülkemize katkı sağlamıştır. Bu değerleri aşındıracak ve üniversiteyi vasatlaştıracak şekilde Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’a yapılan asılsız ithamları ve uygulanan adaletsiz yaptırımları Ekonomi Bölümü öğretim üyeleri olarak hepimize karşı yapılmış sayıyoruz.

Uluslararası düzeyde saygın akademik çalışmaları ile ekonomi bilimine, üstlendiği idari görevler ile Üniversitemizin kurumsallaşmasına katkılarda bulunmuş meslektaşımız Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un görevden uzaklaştırmasına ilişkin bu yanlış kararın ivedilikle geri çekilerek verilen kamu zararının giderilmesini talep ediyoruz.”

Zenginobuz, disiplin soruşturması açılarak görevlerinden üç ay süreyle uzaklaştırılmış ve ertesi gün okula alınmamıştı.

Hakkındaki iddiaları reddeden Zenginobuz’a soruşturma açılmasının nedenlerinden biri de mahkeme kararına rağmen bir öğrencinin girmesi gereken sınavlara girişinin engellenmesiydi. Söz konusu öğrenci bu iddiayı yalanlıyor.