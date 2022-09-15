Bankalar döviz mevduatında faizi sıfıra yaklaştırdı

Merkez Bankası (MB), TL mevduattan daha yüksek yabancı para mevduatı bulunduran bankalara komisyon ödeme koşulu getirince, bankaların tasarruf sahiplerini döviz mevduattan vazgeçirmek için faizi yüzde birin altına çektiği öğrenildi.

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MB, geçen ay mevduatların para birimi bileşimine göre bankalardan komisyon alacağını açıklamıştı. Mevduatın TL kısmı yüzde 50’nin altında olan bankaların ayırdıkları yabancı para mevduat zorunlu karşılığı üzerinden yıllık yüzde 3 komisyon alınması kararlaştırılmıştı.

Reuters’ın üç bankacılık kaynağından aldığı bilgilere göre düzenlemeler sonrası komisyon ödemek istemeyen bankalar, mevduat faizlerini düşürerek tasarruf sahiplerini dövizden caydırmaya çalışıyor. Bankacıların verdiği bilgilere göre sektör genelinde döviz mevduata şu anda yüzde 3,5-4 civarında getiri bulunabilirken, bu bazı bankalarda yüzde birin altına bile düşüyor.

Sıfıra yakın faiz veren var

Son düzenlemeler sonrası bankaların döviz mevduatlarını azaltmaya başladığını belirten bir bankacı, şunları söyledi: “Her bankanın bilançosu farklı ancak son günlerde döviz mevduata verilen faizler kademeli düşerek yüzde 6-7’lerden yüzde 1’in altına kadar geldi. Yüzde 0,35 var mesela piyasada verilen faizler arasında.”