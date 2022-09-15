Nebati, ‘Hindiyi kim dolduruyor’ diye soran Financial Times’a ‘yanıt vermeye çalıştı’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Britanya merkezli Financial Times (FT) gazetesinin Türkiye’ye kayıt dışı para girişini ‘nüktedan’ bir dille ele aldığı haberine Twitter’dan bol emoji kullanarak ‘Türkiye ekonomi modeli’yle yanıt verdi.

Fotoğraf: YouTube

Merkez Bankası’nın (MB) verilerine göre cari açık 2022’nin ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168 artarak 36,67 milyar dolar oldu. Temmuzdaki cari açık 3,6 milyar dolarlık beklentiyi aşarken, buna rağmen resmi rezervlerde 4,42 milyar dolar net artış ‘şüphe uyandırdı’.

Cari açığın son bir buçuk senenin zirvesine çıktığı bir süreçte döviz rezervlerinin artması dikkat çekiyor. MB’nin verilerine göre 2022’nin ilk altı ayında Türkiye’ye 24,347 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girdi. Bunun 5,473 milyar doları sırf temmuzda giren rakam. Veri, kaynağı belirsiz para giriş ve çıkışlarını gösteren ‘net hata ve noksan’ kalemine dayanıyor.

Bu kalem genel olarak ölçüm hataları ve tablodaki verilerin eksik veya fazla derlenmesinden kaynaklanıyor. Usul olarak MB’nin bir süre sonra hesabı denkleştirmesi, döviz girişinin kaynağını tespit edip ilgili kaleme aktarması gerekir ama bu uzun süredir uygulanmıyor, ekonomistlerse bunu şüpheli buluyor. Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Hakan Kara da, ilk yedi aydaki cari açığın üçte ikisinin hata-noksanla fonlandığına dikkat çekmişti.

FT, bu durumu ‘Türkiye’yi kim dolduruyor’ başlıklı haberinde ‘alaycı’ bir dille kaleme almıştı. İngilizcede ‘turkey’ kelimesi Türkçe ‘hindi’ anlamına da geldiği için başlık ‘Hindiyi kim dolduruyor’ diye de okunabilir.

Nebati, söz konusu haberin Twitter paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı: “Türkiye Ekonomi Modeli: Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme.”

Türkiye Economy Model 👉🏻 Investment 🇹🇷 Production 🇹🇷 Employment 🇹🇷 Exports 🇹🇷 Growth 🇹🇷 https://t.co/W4oZ5St9wf — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) September 15, 2022

Yazıda istatistiki bilgi verildikten sonra, Türkiye’ye gizemli sermaye akışlarının, artan ticaret açığına ve lira varlıklarına zayıf talebe rağmen ülkenin döviz rezervlerini artırmalarına olanak tanıdığını söylenmişti. FT, bunu “Hindiler uçma yetenekleriyle bilinmez, ama Türkiye için sermaye uçuşu yaygın” diyerek özetlemişti.

FT, hata noksan payının yüksek olmasını da şu sözlerle ele almıştı: “Banka hesabınızı açıp düşündüğünüzden daha fazla paranız olduğunu fark etmek hayatın en büyük zevklerinden biridir. Türkiye de, bu yıl açıklayabileceğinden yaklaşık 24,4 milyar dolar daha fazla gelir getirdi.”

FT, Erdoğan’ın ‘sıra dışı’ faiz politikalarına da ‘deney’ demişti.