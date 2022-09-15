ABD, Salman Rüşdi saldırısına destek veren kurumlara yaptırım uygulayacak

ABD, yazar Salman Rüşdi’ye yönelik cinayet teşebbüsüne destek verdikleri gerekçesiyle İran bağlantılı kurumlara yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

The Wall Street Journal’ın haberine göre yaptırımlardan biri İran bağlantılı kurumların küresel finans piyasalarına girmesini engellemek. ABD’li yetkililere göre kurumlar eski İran Lideri Ayetullah Humeyni’nin 1989 yılında Rüşdi için verdiği fetvaya desteklerinden dolayı bu saldırının sorumluluğunu taşıyor.

Elimizdeki her aracı kullanacağız

Yaptırım uygulanacak kurumlar arasında 15 Khordad Foundation ve Fars Haber Ajansı’nın isimleri geçiyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken konuyla ilgili olarak “Elimizdeki her aracı kullanarak bu tür tehditlere karşı koyma kararlılığındayız” dedi.

Hint asıllı ünlü yazar 12 Ağustos 2022’de bıçaklı saldırıya uğramıştı. 24 yaşındaki saldırgan Hadi Matar saldırının nedeninin Rüşdi’ye olan nefreti ve Humeyni’ye olan bağlılığı olduğunu açıklamıştı.