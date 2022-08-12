Yazar Salman Rüşdi’ye bıçaklı saldırı: Durumu belirsiz

‘Şeytan Ayetleri’ adı kitabın Britanyalı yazarı Salman Rüşdi, ABD’nin New York kentinde katıldığı bir etkinlikte bıçaklı saldırıya uğradı.

Fotoğraf: Reuters

Kitabın çıkarıldığı 1980’lerde dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından hakkında ölüm fermanı verilen 75 yaşındaki Rüşdi, New York’ta Chautauqua Enstitüsü’nde konuşmak için sahneye çıktıktan hemen sonra sahneye atlayan bir erkek tarafından boynundan bıçaklandı.

BREAKING: Author Salman Rushdie stabbed on stage before a lecture in New York pic.twitter.com/vjhG9HMh0g — Shiv Aroor (@ShivAroor) August 12, 2022

New York polisinin açıklamasına göre saldırgan gözaltına alınırken ünlü yazar helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Polis, Rüşdi’nin sağlık durumunun belirsiz olduğunu belirtti.

Salman Rushdie was taken to the hospital by medical helicopter.

Author Salman Rushdie was stabbed after taking stage at a Chautauqua Institute event.



This man has been detained by police.-#NYPD#SalmanRushdie #Newyork pic.twitter.com/M2xt3nicbh — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 12, 2022

Uluslararası yazarlar birliği PEN International, Twitter’dan bir açıklama yayınlayarak şunları kaydetti: “Eski PEN Amerika Başkanı Salman Rüşdi’nin bugün New York’taki Chautauqua Enstitüsü’nde bir konferans vermeden hemen önce saldırıya uğradığı haberinden derin endişe duyuyoruz. Saldırıyı kınıyor, kendisine acil şifalar diliyoruz.”