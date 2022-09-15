Federer kortlara veda ediyor

Dünyanın en başarılı tenisçilerinden, ‘Majesteleri’ diye nitelendirilen İsviçreli Roger Federer (41), kortlara veda edeceğini duyurdu.

Fotoğraflar: twitter.com/AustralianOpen

BBC’nin haberine göre 20 kez Grand slam şampiyonu İsviçreli raket, bu ay sonunda (23-26 Eylül), Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenecek Laver Kupası sonrasında aktif spor kariyerini sonlandıracak.

Federer, geçen yılki Wimbledon Açık Tenis Turnuvası sonrasında dizinden ameliyat olmuş ve bir daha maça çıkmamıştı.

Kortlara veda kararını şu sözlerle duyurdu: ”Bedenimin bana verdiği mesaj net. 24 yılda 1500’den fazla maç oynadım. Şimdi rekabetteki kariyerime son vermenin zamanı olduğunun bilincindeyim. Tenise gelince.. seni seviyorum ve asla bırakmayacağım.”

Erkeklerde, sadece İspanyol tenisçi Rafael Nadal ve Sırp Novak Djokovic’in Federer’den fazla Grand Slam şampiyonluğu var. Nadal’ın 22, Djokovic’in 21. Bu ay başında tenisi bırakan ABD’li raket Serena Williams 23 şampiyonlukla tenis tarihinin en çok grand slam kazanan ismi.

Kariyerine 1998’de, 16 yaşındayken başlayan Federer ilk grand slam’ini 2003’te Wimbledon’da kazandı.

2004’te tenis erkeklerde bir numaraya çıktı. Profesyonel Tenisçiler Birliği’nin (ATP) listesinde 310 hafta süreyle zirvede kaldı ve bir rekora imza attı.

ünyanın gelmiş geçmiş en iyi tenisçilerinden biri olarak gösterilen Roger Federer, yıllar önce genç bir hayranına verdiği sözü muhteşem bir sürprizle tuttu.

Federer, 2017’de söz verdiği hayranı Izyan Ahmet’le geçen ay maç yapmıştı.