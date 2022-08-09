Kendisine yıllar önce meydan okuyan genç Zizou’ya Federer’den büyük sürpriz

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi tenisçilerinden biri olarak gösterilen Roger Federer, yıllar önce genç bir hayranına verdiği sözü muhteşem bir sürprizle tuttu.

2017 yılında, Zizou olarak bilinen Izyan Ahmad, çok büyük hayranı olduğu Federer’e bir soru sormuştu: “8-9 yıl daha tenis oynar mısın? Böylece profesyonel tenisçi olduğumda seninle oynayabilirim.“

İsviçreli tenisçi, genç Zizou’ya söz vermişti. Aradan geçen beş yılın ardından Federer ve sponsoru genç tenisçi Zizou’ya büyük bir sürpriz hazırladı. Antrenman için geldiği İsviçre’de büyük bir yıldız gibi karşılanan Zizou, korta çıkınca birden karşısında Federer’i gördü. Şaşkınlıktan ne yapacağını bilemeyen Zizou’ya Federer “Bir anlaşmamız vardı değil mi” diyerek takıldı.

Büyük hayranı olduğu tenis efsanesiyle korta çıkan Zizou “Hayatamın en güzel günü” sözleriyle duygularını anlatmaya çalıştı.