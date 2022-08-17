‘Düşes’ ve ‘Majesteleri’ korta çıkıyor

Cambridge düşesi Kate Middleton ve asalet barındıran tarzı nedeniyle tüm dünyada ‘majesteleri’ olarak nitelenen İsviçreli tenisçi Roger Federer, gelirin hayır kurumlarına bağışlanacağı bir etkinlikte karşılıklı tenis oynayacak.

Avrupa’nın en iyi altı tenisçisiyle dünya genelinden en iyi altı tenisçiyi karşı karşıya getiren Laver Kupası öncesi son antrenmanda karşı karşıya gelecek ikilinin maçından elde edilecek gelir çeşitli hayır kurumlarına bağışlanacak.

Bir süredir kortlardan uzak olan Federer’in de yer alacağı Laver Kupası 23-25 Eylül tarihlerinde Londra’da düzenlenecek.