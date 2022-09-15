Reuters: Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla başkent Şam’da görüştü

Reuters, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın, Suriye İstihbarat Başkanı Ali Memlük’le bu hafta Suriye’nin başkenti Şam’da görüştüğünü bildirdi.

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Reuters’ın, aralarında Türk yetkilinin de bulunduğu dört kaynağa dayandırdığı habere göre Şam’daki görüşme, iki istihbaratçının son haftalarda çok sayıdaki görüşmelerinin sonuncusuydu.

Görüşmede, iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya getirilmesinin tartışıldığı kaydedildi. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Türk yetkili, Moskova yönetiminin arabuluculuğuna dikkat çekerek, “Rusya, hem Türkiye hem de Suriye’nin çıkarına olacak belirli anlaşmalara varılmasını istiyor” dedi.

Türkiye’nin görüşmelere Suriyeli muhalifleri de dahil etmek istediğini belirten aynı yetkili, bunun şimdilik en büyük güçlük olduğu vurguladı.

Sinyal verilmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’ye yeni bir operasyon düzenleme isteğiyle ABD ve Rus yetkilileriyle görüşmüş ama istediği desteği alamamıştı. ABD, Rusya, İran ve Suriye Türkiye’yi operasyondan kaçınmaya çağırmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, bu gündemle Soçi’ye giden Erdoğan’a sorunların çözümü için Şam yönetimiyle görüşmeyi tavsiye ettiği belirtilmişti. Bunun üzerine Erdoğan, “Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok” demişti.

Aynı günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan ‘kalıcı bir barış için Şam yönetimiyle muhalefetin barıştırılması gerektiğine’ dair açıklama gelmesi Türkiye destekli muhaliflerin ayaklanmasına neden olmuştu.