Erdoğan: Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok

Ukrayna dönüşü uçakta iktidara yakın gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dış politikadaki ‘normalleşme‘ adımlarına ilişkin, “Siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkânı yakalayacaksın” dedi.

AKP hükümeti, 22 yıllık iktidarı döneminde ilişkilerin bozulduğu bölge ülkeleriyle çoğunlukla ekonomik zorunluluklardan dolayı ‘iyileşme adımları’ atıyor. Türkiye’nin Mısır, İsrail, Ermenistan, BAE, Suudi Arabistan gibi ülkelerle başlattığı normalleşme sürecinin önümüzdeki günlerde Suriye’yle de başlayabileceği konuşuluyor.

Uçakta konuşan Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la ilgili, “Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki” derken, “Suriye’yle daha ileri seviyede adımları temin etmemiz gerekiyor” diye de ekledi.

Mısır’la ilişkiler hakkında ‘üst düzey adım atma’yı istediklerini belirten Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu sefer de boş geçmedi. CHP liderinin “Bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu’nda bile yok” sözleri nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yargı yolunu gösterdi.

Erdoğan’ın verdiği cevaplarda öne çıkan bölümler şöyle:

‘Esad’ı yenmek gibi bir derdimiz yok’

*Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki. Eğer Türkiye’de muhalefet olayı böyle bir noktaya taşıyorsa bu muhalefetin hem kalitesini hem de gramını ortaya koyar.

*Temennim odur ki inşallah önümüzdeki dönemle ilgili Suriye’de hem anayasa bir an önce yapılır, bu iş sağlama bağlanır hem de halkın bütün bu noktadaki sıkıntılarını giderecek adımlar atılır. Şu anda oradan hicret edenler, iltica edenlerin ağırlığı bize geldi. 4 milyon insanı biz ülkemizde ağırlıyoruz. Bütün bunları ağırlarken rejimle sürekli savaş halinde olalım diye mi bunu yapıyoruz? Hayır. Suriye halkıyla özellikle inanç değerleri noktasındaki bağlarımız sebebiyle bunu yapıyoruz. Bundan sonraki süreç belki çok daha hayırlı olacaktır.

Mısır’la görüşmeler

*(MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Siyasi diyalog görüşmelerinin ya da Suriye’yle temasın siyasi diyalog mertebesine çıkarılması ciddiyetle ele alınmalı” sözlerinin hatırlatılması üzerine) Şunu bir defa bilmemiz, kabullenmemiz gerekir. Devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz. Her zaman her an bu tür diyaloglar olur, olmalıdır. Hatta bir söz var, “İplikle de olsa bağı koparmayın, o bağ devam etsin. Gün olur lazım olur.” Şimdi biz mesela bölgede Mısır’la alt düzeyde, bakanlarımız seviyesinde temaslarımızı devam ettiriyoruz. Bu ilişkiler durup dururken olmuyor. Diplomasiyi tamamen devre dışı bırakamazsınız. Diplomasiye ne denli ihtiyacımız olduğunu bütün dünya gördü. Biz her zaman çözümün parçası olduk. Suriye sorununu çözmekle ilgili elimizi taşın altına biz koyduk. Hedefimiz, bölgesel barış oldu, ülkemizi bu krizin ağır tehditlerinden risklerinden korumak oldu.

‘Suriye’yle daha ileri adım temenni ediyoruz’

*Mesela Mısır’la şu anda üst düzeyde, istenen yerde değil ama biz şimdi Mısır’la da arkadaşlarla alt düzeyde yani bakanlar seviyesinde bu işi sürdürelim ve ardından da temenni ederiz ki üst düzeyde de bu adımı en güzel şekilde atalım. Çünkü Mısır halkı bizim kardeşlerimiz. Bizim Mısır halkıyla dargın olmamız mümkün değil. Onun için de bir an önce orayla da bu barışı bizim temin etmemiz gerekiyor. Suriye’yle daha ileri seviyede adımları temin etmemiz gerekiyor. Bu adımları atmak suretiyle, tüm bölgede yani İslam dünyasının bizim komşularımızla olan bu bölgesinde inşallah birçok oyunu biz bozarız.

Kılıçdaroğlu’nun ‘seçmen bilgileri’ çıkışı

*Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz? Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğinden değil. Tabii bana göre, YSK başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. Yeri geliyor savcılara saldırıyor, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar, korkuyorlar. Anayasa’yla teminat altındasınız. Anayasa’da bununla ilgili “Kesinlikle yargıya yönelik bu tür beyanlarda bulunulamaz” diyor. İnşallah 2023’te milletim sandıkta buna bir kez daha dersini verecek.