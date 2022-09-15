ABD’li milyarder iklim kriziyle mücadele için şirketini devretti: Tek hissedarımız Dünya

ABD’li dış giyim markası Patagonia’nın sahibi milyarder Yvon Chouinard iklim değişikliğiyle mücadele etmek için toplam değeri 3 milyar dolar olan şirketini bağışladı.

Patagonia’nın kurucusu Yvon Chouinard Fotoğraf: Patagonia

İlkesel olarak ‘kapitalizmi yeniden düşünmek üzere‘ eyleme geçen şirket tüm hisselerinin iklim odaklı vakıf ve sivil toplum kuruluşlarına devredecek.

Yapılan açıklamada Patagonia’nın yatırım için yeniden kullanılmayan her dolarının, gezegeni korumak için harcanacağı söylendi.

Şirketin web sayfası üzerinden ‘Artık tek hissedarımız Dünya’ başlıklı bir açıklama yayınlayan kurum yıllık ortalama 100 milyon doların iklim değişikliği ile mücadeleye aktarılmasını bekliyor.

Artık tüm dünyaya hizmet edeceğiz

Alınan kararla birlikte şirket, hisselerinin yüzde 98’lik kısmını iklim değişikliği ile mücadele eden The Holdfast Collective Vakfı’na ve yüzde 2’lik kısmını da aile tarafından kurulan Patagonia Purpose Vakfı’na aktarıyor. İkinci vakfın şirket ilkelerini korumak için kurulduğu belirtiliyor.

1973 yılında kurulan Patagonia 10 ülkede faaliyet gösteriyor.