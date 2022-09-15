Reuters, Türkiye’de faiz anketine katılacak ekonomist bulmakta zorlanıyor

Reuters ajansı her ay daha çok ekonomistin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz talebi doğrultusunda hareket eden Merkez Bankası’nın kararlarının tahmin edilemez olduğunu belirterek, Reuters anketlerine katılmamayı seçtiğini bildirdi.

Bu ayki Reuters anketine katılmayı kabul eden 14 ekonomistin 11’i Merkez Bankası’nın bu ay politika faizini sabit bırakacağı görüşünde.

Ankete katılan bir kurum haftalık repo faizinin 50 baz puan indirilerek yüzde 12,50’ye çekileceğini tahmin ederken, iki kurumsa 100 baz puan indirileceğini öngördü.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’nin ana ihracat pazarı Avrupa Bİrliği başta olmak üzere, küresel faiz artışları, küresel resesyon endişeleri, öncü PMI verileri dış talebin zayıfladığını gösteriyor. Öte yandan iç talep kısmen canlılığını korusa da yavaşlama sinyalleri gösteriyor.

Merkez Bankası, ekonomik aktivitede yavaşlamayı neden göstererek geçen ay 100 baz puan faiz indirmişti. MB raporunda şunlar kaydedilmişti: “Temmuzda tatil nedeniyle çalışılan gün sayısının resmi verilerin yansıttığından daha az olmasının sanayi üretimini olumsuz etkilediğini düşünüyoruz. Ancak öncü göstergeleri de dikkate aldığımızda aktivitede yavaşlamanın üçüncü çeyrekte netleştiği görülüyor.”

Merkez Bankası’nın ağustostaki beklenmedik faiz indiriminin ardından eylülde politika faizini yüzde 13 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

İvme kaybı

Geçen ay yüzde 80’i aşan enflasyon ve devam eden küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen Merkez politika faizini indirmiş ve buna ekonomide ivme kaybını gerekçe göstermişti.

Geçen yıl kasım itibariyle hızla yükselişe geçen enflasyon, TL’nin de değer kaybıyla rekor seviyelere tırmandı. Şubatta Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından artan küresel enerji maliyetleriyse fiyat artışlarını körükledi ve hükümetin cari fazla hedefini en az üç yıl öteledi.

Ekonomistler son zamanlarda enerji fiyatlarındaki düşüş ve gıda fiyatlarındaki artışın yavaşlaması sebebiyle enflasyonun zirveye yaklaşmış olabileceğini öngörüyor.

Merkez, enflasyonun sonbaharda yüzde 90 seviyesine yaklaşarak yılı yüzde 60,4 seviyesinde kapatacağını tahmin ederken, hükümet Orta Vadeli Program’da enflasyonun yüzde 65’e düşeceğini öngördü. Reuters’ın enflasyon anketindeyse ekonomistlerin yıl sonu için medyan (ortanca) tahmini yüzde 70 seviyesinde.

Her ay daha çok ekonomist, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz talebi doğrultusunda hareket eden Merkez Bankası’nın kararlarının tahmin edilemez olduğunu ifade ederek, Reuters anketlerine katılmamayı seçiyor.

Yıl sonunda faiz beklentisi anketindeki toplam sekiz katılımcıdan üç ekonomistin tahmini yüzde 12 seviyesinde şekillenirken, beş ekonomist politika faizinin yüzde 13’te sabit kalmasını bekliyor.