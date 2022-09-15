Bathonea kazılarında 1600 yıllık hokka ve divit gün ışığına çıkarıldı

İstanbul’da Küçükçekmece Gölü Havzası’nda sürdürülen Bathonea kazılarında, geç Roma dönemine ait 1600 yıllık hokka ve divitten oluşan yazı takımı bulundu.

Fotoğraflar: AA

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), başkanlığını Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şengül Aydıngün’ün yaptığı Bathonea kazılarında yeni bilgi ve bulgulara erişildi.

KOÜ’nün açıklamasına göre Geç Roma dönemine ait yazı takımı minyatür kap, kemik yazı kalemi ve hokkadan oluşuyor. Bir tüccara ait olduğu düşünülüyor.

Yazı takımının bir arada bulunmasının dünyada bir ilk olma özelliği taşıdığı tespit edildi. Divitin üzerinde kırmızı ve siyah mürekkep izlerine rastlandı. Kırmızı mürekkep o dönem için yalnızca devlet görevlilerinin ve saray mensuplarının kullandığı mürekkep olarak dikkat çekiyor.

1600 yıl önce yazının çok az kullanıldığı dikkate alındığında, bulunan keşfin önemi daha da artıyor.

Medeniyetler beşiği İstanbul’un tarih öncesi dönemine ait önemli ipuçları veren Bathonea kazılarında ayrıca, 557 yılında Ayasofya’nın kubbesinin yıkılmasına sebep olan depremin izlerine de rastlandı.