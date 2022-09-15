HDP’den Soylu hakkında suç duyurusu

HDP Hukuk Komisyonu, HDP’li Semra Güzel’in gözaltına alınış biçimine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polisler ve görüntüleri servis eden basın yayın organları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: HDP

HDP Hukuk Komisyonu, 2 Eylül’de İstanbul’da gözaltına alınarak tutuklanan Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ve HDP adına İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Güzel’in 3 Eylül’de İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi sırasında kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerinden yapılan suç duyurusunda, kolluk kuvvetleri, görüntüleri servis eden basın yayın organları ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında soruşturma başlatılması istendi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre suç duyurusunda Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ‘işkence‘, ‘hakaret‘, ‘suç işlemeye alenen tahrik’ , ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’, ‘adil yargılamayı etkileme’ maddelerinden işlem yapılması talep edildi.

Suç duyurusunda Soylu’nun, Güzel’in 2 Eylül’de gözaltın alınmasının ardından Twitter hesabı üzerinden ‘hedef gösterdiği’, kamuoyuna ‘yalan bilgiler servis ettiği’ de belirtildi.