BİSAM’a göre açlık sınırı yedi bin TL’ye çıktı

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) araştırmasına göre açlık sınırı yedi bin iki liraya, yoksulluk sınırıysa 24 bin 221 liraya çıktı.

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Ekonomik kriz derinleşirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaş her geçen gün daha da zorlanıyor. BİSAM, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını hesapladı.

Açlık sınırı ağustos 2022 için yedi bin iki lira olarak hesaplandı. Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre yoksulluk sınırıysa 24 bin 221 liraya çıktı.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 1918 lira olarak hesaplanırken, bu değer yetişkin bir kadın için 1803, 15-18 yaş bir genç için 1983, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1298 lira olarak hesaplandı.

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, önceki aylardaki açıklamasında açlık sınırının 12 bin liradan aşağıda olmadığını belirtmişti.