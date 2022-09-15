KKM’ye 15 milyar lira daha gitti, toplam yük bütçe fazlasını katladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustosa ait bütçe verilerini paylaştı. Verilere göre, kur korumalı mevduat için bütçeden ödenen miktar 75,61 milyar TL’ye ulaştı.

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Bakanlığın açıklamasına göre, bütçe ağustosta 3,59 milyar TL fazla verirken, ocak-ağustos dönemindeki fazla 33,13 milyar TL oldu. Bütçenin faiz dışı fazlası ağustosta 26,23 milyar, ocak-ağustos döneminde 207,12 milyar TL oldu.

Bakanlık, KKM için ağustosta 15 milyar TL daha ödendiğini açıkladı. Böylelikle toplam KKM yükü 75,61 milyar TL oldu.

Ayrıca, bütçeden borç verme kalemi adı altında Botaş’a ağustosta 26 milyar TL, yılbaşından beri 96,86 milyar TL aktarıldı.