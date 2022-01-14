Akşam Postası / 14 Ocak 2022

Demirtaş’tan Erdoğan’a ‘İmralı’ yanıtı: Kendi vereceğin hesabı düşün
Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi hakkındaki sözlerine ”Siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya, bağımsız yargıya hesap verir. Sen benim için ‘kaygılanmayı’ bırak da kendi vereceğin hesabı düşün” yanıtını verdi.
AKP’li yetkili: Öcalan’dan yeni mektup gelebilir
Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci: Görüşmelere ön şartsız devam edilecek
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri arasındaki görüşmelerde, müzakerelerin tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürmekte uzlaştıklarını açıkladı.
Enes Kara’nın videosuna erişim engeli
Ankara 8’inci Sulh Ceza Hakimliği, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın intihar öncesi çekip sosyal medyadan paylaştığı videoya erişim engeli getirdi.
Üç uzmanlık derneğinden Turkovac çağrısı
Halk Sağlığı Uzmanları (HASUDER), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) ve Türk Toraks dernekleri, Turkovac aşısına acil kullanım onayı veren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)’den, ilgili rapor ve dokümanları şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmasını istedi.
Ekonomist Eğilmez: Atılan adımlar faizin boşluğunu doldurmaya yetmedi
Ekonomist Mahfi Eğilmez, faiz indirim süreci sonrası devreye alınan ürünlerin faizin boşluğunu doldurmaya yetmediğini savundu. Eğilmez’e göre yeni ekonomi modeli olarak benimsenen heterodoks politika bir çözüm değil.
AA Finans anketi: Merkez Bankası faizi sabit bırakacak
2021’in finansal piyasa özeti: Borsa’ya yabancı ilgisi düştü, dolarizasyon arttı
Merkez Bankası anketi: Piyasa enflasyonun ‘köpüklü’ kalmasını bekliyor
Nebati’den ‘enflasyon masalları’: Ocakta pik yapar, mayısta düşer, seçimlere tek hane
Gelecek Partili Özdağ’ın YSK açıklamasına soruşturma
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı.
Covid-19 ve gebelik komplikasyonları araştırması: Özellikle son dönem riskli
Geniş çaplı bir araştırma Covid-19 ile hamilelik komplikasyonları arasındaki bağı ortaya koydu.
Dünyada geçen yıl transfere harcanan para 4,86 milyar dolar
Futbol kulüpleri, 2020’ye göre yüzde 10’dan fazla düşüş olsa da geçen yıl oyuncu transferlerine toplam 4,86 milyar dolar para harcadı.
DSÖ, Covid-19 tedavisinde iki ilacın kullanımını tavsiye etti
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’a karşı etki gösterdiği belirlenen iki ilacın tedavide kullanımını tavsiye etti.
Sahte profesör Zulal Atalay Laçin’e tahliye
Doçentlik belgesinin sahte olduğunun anlaşılması üzerine tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin’in tahliyesine karar verildi.
Çiftçinin enflasyonu rekor kırdı
Tarımda üretici fiyat endeksindeki (Tarım-ÜFE) yıllık artış yüzde 36,39’a ulaştı. Bu aynı zamanda endeks tarihinin de zirvesi.
Konut satışları yılı düşüşle bitirdi
İstanbul’un 2021 asayiş raporu: Hırsızlık azaldı, dolandırıcılık arttı
İstanbul’un 2021 yılı asayiş verileri açıklandı.
Vali Ali Yerlikaya, AA’nın aktardığı açıklamasında İstanbul’un 15,5 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük 13’üncü metropolü olduğunu, şehirde 6 bin 579 jandarma, 48 bin 127 polis ve 942 sahil güvenlik mensubuyla 55 bin 648 personelin görev yaptığını belirtti.
Anıtkabir’de Bülent Ersoy’a şemsiye tutan komutan görevden alındı
Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir’de bir askerin sanatçı Bülent Ersoy’a şemsiye tutan subay görevden alındı.