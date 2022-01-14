Akşam Postası / 14 Ocak 2022

Demirtaş’tan Erdoğan’a ‘İmralı’ yanıtı: Kendi vereceğin hesabı düşün

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi hakkındaki sözlerine ”Siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya, bağımsız yargıya hesap verir. Sen benim için ‘kaygılanmayı’ bırak da kendi vereceğin hesabı düşün” yanıtını verdi.

Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci: Görüşmelere ön şartsız devam edilecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri arasındaki görüşmelerde, müzakerelerin tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürmekte uzlaştıklarını açıkladı.

Enes Kara’nın videosuna erişim engeli

Ankara 8’inci Sulh Ceza Hakimliği, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın intihar öncesi çekip sosyal medyadan paylaştığı videoya erişim engeli getirdi.

Üç uzmanlık derneğinden Turkovac çağrısı

Halk Sağlığı Uzmanları (HASUDER), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) ve Türk Toraks dernekleri, Turkovac aşısına acil kullanım onayı veren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)’den, ilgili rapor ve dokümanları şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmasını istedi.

Ekonomist Eğilmez: Atılan adımlar faizin boşluğunu doldurmaya yetmedi

Ekonomist Mahfi Eğilmez, faiz indirim süreci sonrası devreye alınan ürünlerin faizin boşluğunu doldurmaya yetmediğini savundu. Eğilmez’e göre yeni ekonomi modeli olarak benimsenen heterodoks politika bir çözüm değil.

Gelecek Partili Özdağ’ın YSK açıklamasına soruşturma

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı.

Covid-19 ve gebelik komplikasyonları araştırması: Özellikle son dönem riskli

Geniş çaplı bir araştırma Covid-19 ile hamilelik komplikasyonları arasındaki bağı ortaya koydu.

Dünyada geçen yıl transfere harcanan para 4,86 milyar dolar

Futbol kulüpleri, 2020’ye göre yüzde 10’dan fazla düşüş olsa da geçen yıl oyuncu transferlerine toplam 4,86 milyar dolar para harcadı.

DSÖ, Covid-19 tedavisinde iki ilacın kullanımını tavsiye etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’a karşı etki gösterdiği belirlenen iki ilacın tedavide kullanımını tavsiye etti.

Sahte profesör Zulal Atalay Laçin’e tahliye

Doçentlik belgesinin sahte olduğunun anlaşılması üzerine tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin’in tahliyesine karar verildi.

Çiftçinin enflasyonu rekor kırdı

Tarımda üretici fiyat endeksindeki (Tarım-ÜFE) yıllık artış yüzde 36,39’a ulaştı. Bu aynı zamanda endeks tarihinin de zirvesi.

İstanbul’un 2021 asayiş raporu: Hırsızlık azaldı, dolandırıcılık arttı

İstanbul’un 2021 yılı asayiş verileri açıklandı.

Vali Ali Yerlikaya, AA’nın aktardığı açıklamasında İstanbul’un 15,5 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük 13’üncü metropolü olduğunu, şehirde 6 bin 579 jandarma, 48 bin 127 polis ve 942 sahil güvenlik mensubuyla 55 bin 648 personelin görev yaptığını belirtti.

Anıtkabir’de Bülent Ersoy’a şemsiye tutan komutan görevden alındı

Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir’de bir askerin sanatçı Bülent Ersoy’a şemsiye tutan subay görevden alındı.