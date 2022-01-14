Gelecek Partili Özdağ’ın YSK açıklamasına soruşturma

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara başsavcılığının açıklamasına göre soruşturmanın nedeni, Özdağ’ın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleriyle ilgili sözleri.
Özdağ, 12 Ocak’taki açıklamasında, YSK’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Haziran 2023’teki seçim için adaylık başvurusunu yasal olarak kabul edemeyeceğini belirtmişti.
Gelecek Partili siyasetçi, başvurunun kabul edilmesi halinde, YSK üyelerinin fotoğraf ve isimlerini 81 kentte afişlerin üzerine basacaklarını ve afişlere “İşte Anayasa’yı çiğneyenler” yazacaklarını söylemişti.
Re’sen başlatılan soruşturmada Özdağ’a ‘heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçları yönetildi.