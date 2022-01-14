Dünyada geçen yıl transfere harcanan para 4,86 milyar dolar

Futbol kulüpleri, 2020’ye göre yüzde 10’dan fazla düşüş olsa da geçen yıl oyuncu transferlerine toplam 4,86 milyar dolar para harcadı.

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FIFA Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi verilerine göre 2021’de dünyada yapılan transfer harcaması, geçmiş senelere oranla düştü.

2021’de 4,86 milyar dolarlık uluslararası transfer harcaması, 2020’ye göre yüzde 13,6 (5,63 milyar dolar), 2019’a göre ise yüzde 33,8 (7,35 milyar dolar) azaldı.

Bonservisle yapılan transferlerin yüzde 59’u ise 500 bin doların altında bedelle gerçekleştirildi.

Fransızlar, en fazla uluslararası transfer bedeli ödenen futbolcular oldu. Kulüpler, Fransız oyuncular için 643,6 milyon dolar ödedi. 468,4 milyon dolar ödenen Brezilyalı futbolcular ise bu alanda ikinci sırada yer aldı.

Transferlerde en fazla harcama ve kazancı, İngiliz kulüplerindeydi. Uluslararası transferde 1,39 milyar dolar harcayan İngiltere kulüpleri, 548,8 milyon dolar da kazanç sağladı.

Türkiye’de rakamlar

Uluslararası anlamda 402 transfer yaparak 107,2 milyon dolar ödeyen Türk kulüpleri, 281 futbolcu göndererek 33,9 milyon dolar elde etti.

Bu arada 18 bin 68 uluslararası transferin yapıldığı 2021’de bir önceki yılın toplam sayısına (17 bin 190 transfer) göre ise yüzde 5,1 artış yaşandı.