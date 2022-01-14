Bakan Varank, yangın uçağı öneren Şahan Gökbakar’a Twitter’dan laf yetiştirdi: Keşke biraz uzmanlaşsaymış

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir kez daha Twitter üzerinde bir ünlüye ‘alaycı‘ yanıt verdi.

Geçen yaz orman yangınları sırasında eleştirel paylaşımları ve söndürme çalışmalarına katkı sağlama çabalarıyla gündeme gelen komedyen Şahan Gökbakar, 3 Ocak’ta yangın söndürme uçaklarıyla ilgili bir adım atılıp atılmadığını sorgulamıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye seslenen Gökbakar “Eveeet beş-altı ay geçti o yangın felaketlerinin üzerinden. Amfibik yangın uçağı filosu kurmalıyız diye defalarca söyledim. Bu yaz gelmeden, yine hazırlıksız yakalanmadan bu uçakları almalıyız. Soruyorum Sn. Orman Bakanı Pakdemirli bey, bu uçaklar konusunda herhangi bir adım attınız mı?” ifadelerini kullanmıştı.

Bir gün sonra bakanlığın Twitter hesabından ‘Kamuoyunun dikkatine’ başlıklı bir açıklama yayınlanmıştı.

Gökbakar aynı gün bu paylaşımı alıntılayarak şunları yazmıştı: “Cevap gelmiş. Maalesef yeterli değil. Orman yangını ihale sürecini mi bekleyecek? Altı ay geçmiş hala ihale yapacağız vs! Ayrıca bu ihale yapılacak bir iş değil çünkü zaten uçak tipi ve üreticisi belli. VikingAir 515 modeli. 30-35m$ bedeli. 6130lt atıyor. 12 saniyede denizden su alıyor.”

Söz konusu uçakla ilgili bilgiler paylaşan komedyen “Bizim zar zor kiraladığımız uçak ve helikopter altta. İkisi bunun kadar atamıyor. Sonra yanıyor ormanlar tabi. Bu 30-35milyon$. MILYARLACA $ ona buna harcanırken şu alınmayınca, insan çok üzülüyor…” diye yazmıştı.

Cevap gelmiş. Malesef yeterli değil. Orman yangını ihale sürecini mi bekliycek? 6ay gecmis hala ihale yapacaz vs! Ayrica bu ihale yapilacak bir iş değil çünkü zaten ücak tipi ve üreticisi belli. VikingAir 515 modeli. 30-35m$ bedeli. 6130lt atıyor. 12 saniyede denizden su aliyor. https://t.co/eGbZCLEjUA — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) January 4, 2022

Bakan Varank bu paylaşımlardan tam 10 gün sonra Gökbakar’a cevap verme ihtiyacı hissetmiş olacak ki Twitter hesabından şunları yazdı: “Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış. Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek?”

Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış.



Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek? https://t.co/khkHotzNlA — Mustafa Varank (@varank) January 14, 2022

28 Temmuz’da Akdeniz ve Ege’de 49 ilde 299 orman yangını çıkmıştı. Yangınlarda sekiz kişi ve binlerce hayvan hayatını kaybetmiş, yüz binlerce hektar orman ve yerleşim yeri kül olmuştu. Uçak yetersizliği nedeniyle üç hafta boyunca kontrol altına alınamayan yangınlar 12 Ağustos’ta söndürülebilmişti.