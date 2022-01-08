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Yaramazlara biraz batar!

Bakanla Nevşin Mengü’nün ‘köpek atışması’: 20 yılda sokak köpeklerini bile mutlu ettik ama…

Gazeteci Nevşin Mengü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter üzerinden sokak köpeklerinin durumuyla ilgili atıştı.

Erdoğan’ın barınak ziyaretinden… Fotoğraflar: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarındaki son hedefi sokak hayvanları, bazı şehirlerde belediyeler tarafından toplanarak yaşam şartları sorgulanabilir barınaklara taşınmaya başlamıştı.


Erdoğan “Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum. Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklar” demişti.

Bunun üzerine hayvanseverler, hayvanların elverişsiz barınak koşullarında yaşamasına karşı çıkarak eylemler düzenlemişti.

Gazeteci Mengü, Erdoğan’ın barınak ziyareti sırasında bir köpekle oynadığı, ‘PR çalışması kokulu’ haberi Twitter hesabından alıntılayarak “Tek bir tane mutlu köpek bulup cumhurbaşkanının huzuruna çıkarmışlar anlaşılan” notuyla paylaştı.

Bunun üzerine Bakan Varank, Mengü’nün tweet’ini alıntılayarak “Müzmin muhaliflik dünyanın en amansız hastalığı! 20 yılda sokak köpeklerini bile mutlu etmeyi bir şekilde başardık ama müzmin muhaliflerin yüzünü güldüremedik” diye yazdı.

Mengü bakana “Barınakların genel durumu çok kötü sayın Varank. Bana laf çarpmanıza razıyım, pislik ve hastalıktan barınaklarda toplu hayvan ölümlerinin önüne geçilsin yeter” sözleriyle yanıt verdi.

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