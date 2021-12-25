Erdoğan’dan pitbull çıkışı: Bu köpekler parası bol olanların köpekleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan dört yaşındaki Asiye Ateş’le ilgili mesajlar verdi.

Pitbull cinsi köpekler için ‘Bu köpekler parası bol olanların köpekleri‘ değerlendirmesinde bulunan Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: “Asiye yavrumuzu maalesef pitbull köpekleri parçalama noktasına getirdi. Yavrumuzu ambulans uçakla Antalya’ya naklettik. Gereken her şey yapılacak. Babasını da kapıcı olarak çalıştığı yerden alıp ideal bir yere çalışmak üzere sevk ediyoruz. Asiye paramparça oluyor, babayı nasıl kandırırız derdindeler. Kandıramayacaksınız, bunun bedelini ödeyeceksiniz.“

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Kafa derisinde ve yüz bölgesinde ciddi doku kayıpları bulunan minik Asiye, Türkiye’nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından planlanacak ameliyatlar için Akdeniz Üniversitesine sevk edilmişti.

‘Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil’

Erdoğan geçen hafta ayrıca Ankara’da belediye başkanlarına seslenerek şunları söylemişti: “Sahipsiz hayvanların yerinin, sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Şimdi ben buradan birinci derecede büyükşehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarına sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın, sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabilirsiniz, gönül kazanabiliriz. Böylece hem vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanların yol açacağı tehditlerden kurtulmasını sağlamış, hem de kendisi de bir can olan hayvanlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz.”