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Yaramazlara biraz batar!

Pitbull saldırısında ağır yaralanan çocuğun tedavisine Antalya’da devam edilecek

Gaziantep’te, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in tedavisine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde devam edilecek.

Şahinbey ilçesinde 22 Aralık’ta iki pitbullun saldırısında ağır yaralanınca kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen Ateş’in tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde devam edilmesi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk rahim naklini, Türkiye’nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşerek, tedavinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yapılmasını istedi. Bunun üzerine Asiye Ateş için hastanede gerekli hazırlıklar yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’nca görevlendirilen hava ambulansıyla Gaziantep’ten Antalya Havalimanı’na getirilen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı ekibi tarafından karşılanan Asiye Ateş, yoğun bakım servisine alındı. Asiye Ateş’in tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi üstlenecek.

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