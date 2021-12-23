Dört yaşındaki çocuğa pittbull saldırısında altı kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpeğin bir çocuğa saldırmasına ilişkin altı kişinin gözaltına alındığını bildirildi.

AA’nın aktardığı Gaziantep Valiliği açıklamasında Şahinbey ilçesinde bir sitede oturan beş kişiye ait pitbull cinsi iki köpeğin, dün site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Çocuğun tedavisine devam edilmektedir. Olaya karışan iki köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmiştir. Olayla ilgili beş şüpheli ve site güvenlikçisi toplam altı kişi gözaltına alınmıştır. Adli ve idari süreç devam etmekte olup yaralı çocuğun tedavisi ve sonrası Valiliğimiz tarafından takip edilecektir.”

Dün yaşanan olayda dört yaşındaki çocuk ambulansla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı. Hayati tehlikesinin olduğu belirtilen çocuk, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edilmişti.