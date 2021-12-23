Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri sokak değil barınaktır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda sahipsiz sokak hayvanları hakkında mesajlar verdi.

Erdoğan’ın sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili belediye başkanlarına mesajları şöyle: “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır. Belediye başkanlarına sesleniyorum, sahipsiz hayvanlar için ön alın, sıcak, güvenli barınaklar kurun.”

Son olarak Gaziantep’te bir sitenin bahçesinde sokağa bırakılan pitbull cinsi iki köpek, dört yaşındaki Asiye Ateş’in ağır yaralanmasına neden olmuştu. Olayla ilgili beş kişi gözaltına alınmıştı. Mevcut yasalara göre evcil hayvanını sokağa terk edenlere 2 bin liradan başlayan para cezaları kesiliyor.

Erdoğan konuşmasında ayrıca muhalefete ait belediyelerin çalışmalarına engel olunduğu yönündeki iddialara yanıt verdi: “Ayrım yapmadan hiçbir ayrım yapmadan hizmet eden, eser üreten, yatırım yapan her belediyeyi destekledik, destekliyoruz.“