Hayvanların toplatılmasına karşı eylem: Mahallenin köpeği benim köpeğim

İstanbul’da bir araya gelen hayvanseverler, sokak hayvanlarının toplatılmasına karşı çıkarak önerilerini açıkladı.

Fotoğraflar: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son hedefi sokak hayvanları bazı şehirlerde belediyeler tarafından toplanarak yaşam şartları sorgulanabilir barınaklara taşınmaya başlamıştı.

Erdoğan “Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum. Sahipsiz hayvanların yerinin, sokaklar değil barınaklar” demişti.

Hayvan hakları savuncuları ‘Kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır’, ‘Kısırlaştır, aşıla, özgür yaşat’, ‘Mahallenin köpeği benim köpeğim‘, ‘Bakımevlerine kamera istiyoruz‘ yazılı dövizlerle Beşiktaş’ta toplandı.

Grup adına açıklama yapan Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Başkanı Ömür Gedik, bugün çok üzücü bir haber aldıklarını, Van çöplüğüne çok sayıda ölü köpeğin atıldığı bilgisinin kendilerini iletildiğini söyledi.

Türkiye’nin farklı illerinden hayvanların sokaklardan toplatıldığına dair haberler geldiğini kaydeden Gedik, bunun yasalara aykırı olduğunu dile getirdi.

(HAÇİKO) Başkanı Ömür Gedik

Bu uygulamaya karşı mücadelelerini sürdüreceklerini anlatan Gedik sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapacağımız çok şey var. Elimiz kolumuz bağlı değil. Söylenen, anlatılmaya çalışılan toplama değildi, barınakların iyileştirilmesiydi. Barınaklara kamera konulmasını istiyoruz. Gönüllülerin barınaklara alınmasını istiyoruz. Belediyeler, belediye çalışanları lütfen doğru anlasınlar mesajı. Barınakları iyileştirsinler, bakımevlerini iyileştirsinler. Toplama yapamazlar şu anda, kanuna aykırı. Haklarımızı kullanacağız, biz kocaman bir orduyuz. Belediyelere sesleniyorum, lütfen vicdanlı olsunlar.”

‘Kısırlaştırma seferberliği gerekiyor’

Paw Guards (Pati Koruyucuları) Kurucu Başkanı Erkin Erdoğdu toplumun köpekleri seven ve sevmeyen diye ikiye ayrıldığını dile getirerek şunları söyledi: “Köpek sorunu diyen insanların haklı sebepleri var. Nedir bu haklı sebepler? Sürü halinde gezen köpeklerden korkan insanlar var. Bizler onlara karşı anlayışlı olmalıyız. Bu sorunun sebebi bizler değiliz, belediyelerdir. 2014 yılından beri kısırlaştırma yapmayan, hayvanları aşılamayan, kendi bölgelerinden alıp barınaklara koyan, barınaklarda istifleyip sayı artınca da birbirinin alanını atan belediyelerdir. Burada hatalı hayvanseverler değildir. Bu hayvanseverler asgari ücret maaş alıyor, cebinden artırıyor, yeri geliyor bir paket mama, iki paket mama alıp bu hayvanlara götürüp vermeye çalışıyor. Ancak son gelen mama zamlarından da sonra iki paketi bir pakete düştü. Bir anda ‘Köpekler toplatılsın, hatta itlaf edilsin‘ diyenlerle köpekleri savunmak zorunda kalan, yani bir canı savunmak zorunda kalan insanlar haline geldik.”

Erdoğdu, insanlara biraz empati yapmalarını ve vatandaşların sokaklardaki köpekleri toplaması için belediyeleri aramaması istedi.

Kısırlaştırmanın önemine dikkat çeken Erdoğdu şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımıza, Hükümete ve diğer partilere sesleniyorum. Ülkede yapılması gereken öncelik hayvanları toplamak değil, saldırganları alalım, rehabilite edelim ama büyük bir kısırlaştırma seferberliğinin başlatılması gerekiyor. Tüm dernekler ve gönüllüler buna destek vermeye hazırız.”

‘Kanuna aykırı’

Avukat Yıltay Günay da sahipsiz hayvanların toplanmasının ancak rehabilite edilmesi amacıyla yapılabileceğini belirtti. Rehabilite edilen hayvanların alındıkları yere geri bırakılmasının kanun zorunluluğu olduğuna dikkati çeken Günay, “Bu kanuna aykırı yapılacak toplamaların karşısında olacağız. Kanunsuz uygulamayı yapanlara suç duyurusunda bulunacağız” dedi.