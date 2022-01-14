Halkbank’ın ABD Anayasa Mahkemesi’ne başvurusunun önü açıldı

Temyiz başvurusu iki kez İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nde reddedilen Halkbank’ın ABD’nin en yüksek mahkemesi olan Anayasa Mahkemesi’ne başvurusunun önü açıldı.

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VOA Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun aktardığına göre Halkbank, ABD’deki avukatları aracılığıyla 10 Ocak’ta İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’ne verdiği 20 sayfalık dilekçede, ‘Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası kapsamında olmasına rağmen’ temyiz başvurusu iki kez reddedilen davanın Anayasa Mahkemesi’ne sevkini istedi.

Banka, halen bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Rıza Sarraf davasındaki yargı sürecinin, Anayasa Mahkemesi’nin kararına kadar durdurulmasını talep etti. İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nin üç hakimi, bugün aldıkları kararla Halkbank’ın Anayasa Mahkemesi’ne başvuruna yeşil ışık yaktı.

Mahkeme ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin kararına kadar bir alt mahkemedeki yargı sürecini de durdurma kararı aldı. Halkbank, mahkemeye sunduğu 20 sayfalık dilekçede, daha önce ‘Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’ kapsamında benzer davalarda Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararlardan örnekler sundu.

Banka, temyiz kararında belirtiği gibi bankanın söz konusu yasa kriterlerinden hiçbirine uymadığı argümanın doğru olmadığını belirterek benzeri kararlardan da örnekler sundu. ABD’nin en yüksek mahkemesi olan Anayasa Mahkemesi’nin Halkbank’ın başvurusunu duruşma takvimine alıp almayacağı ise henüz belli değil. Anayasa Mahkemesi, Halkbank’ın dilekçesini inceledikten sonra kararını verecek.

Halkbank neyle suçlanıyor?

Halkbank, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını paravan şirketler aracılığıyla delmek, banka dolandırmak için komplo kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal etmek için komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak gibi altı ayrı suçlamayla suçlanıyor.

Bankanın İran’a yasaklı fonlardan gizlice 20 milyar dolar transfer etmesi için yardımcı olduğu; bu paranın en az 1 milyar dolarının ABD’nin mali sisteminde aklandığı iddia ediliyor. Halkbank ise İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki şirketleri kullanarak banka işlemlerinde sahtecilik, kara para aklama ve gizli anlaşma yaptığı suçlamalarını reddediyor.