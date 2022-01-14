Anıtkabir’de Bülent Ersoy’a şemsiye tutan komutan görevden alındı

Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir’de bir askerin sanatçı Bülent Ersoy’a şemsiye tutan subay görevden alındı.

Ne zaman çekildiği bilinmeyen fotoğrafta, Ersoy’un tekerlekli sandalyede oturduğu görülüyor. Bu sırada Deniz Kuvvetleri’nden bir rütbeli, Ersoy için şemsiye tutuyor. Fotoğraf üzerine Milli Savunma Bakanlığı inceleme başlatmıştı.

Bakanlık, bugün komutanın görevden alındığını duyurdu. Açıklamada, “Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alınmıştır” dendi.