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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca: İstanbul’da Covid-19’dan hastaneye yatışlarda bir miktar artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Covid-19’dan dolayı hastaneye yatışlarda ‘bir miktar artış’ olduğunu söyledi.

Koca, Twitter paylaşımında, İstanbul il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle, vaka sayısının en yüksek olduğu İstanbul’u sağlık hizmeti açısından değerlendirdiklerini kaydetti.


Koca, şu ifadeleri kullandı: “Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor. Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım.”

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