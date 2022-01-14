Enes Kara’nın videosuna erişim engeli

Ankara 8’inci Sulh Ceza Hakimliği, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın intihar öncesi çekip sosyal medyadan paylaştığı videoya erişim engeli getirdi.

Kara, intihar öncesinde yayınladığı videosunda, cemaat yurdunda yaşadığı baskı ve gelecek kaygısından söz etmişti. Kara’nın intiharının ardından öğrencileri baskı altına alan tarikat/cemaat yurtlarının kapatılması yönünde çağrılar yapılmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, videonun internette paylaşılması üzerine ‘çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla’ yasal girişimde bulunulduğunu duyurdu.

Bakanlığı açıklamasın şöyle dendi:

“Yasal mevzuat uyarınca çocukların ruh sağlığını bozabilecek, şiddete ve intihara yönlendirebilecek, intiharı özendirebilecek söz konusu videoyu içeren paylaşımların yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi Ankara 8’inci Sulh Ceza Hakimliğinden talep edilmiştir. Talebimiz mahkeme tarafından kabul edilmiştir.

Bu gibi içeriklerin her yaştan çocuğun erişimine açık mecralarda paylaşılması, çocukların sağlıklı psikolojik gelişimine zarar vermektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, çocuklarımızı her türlü tehlikeli içerikten koruma görev ve sorumluluğumuzu hassasiyetle yerine getirmekte kararlıyız. Tüm kamuoyunu da bu noktada hassas davranmaya davet ediyoruz.”