Enes Kara haberi nedeniyle görevden alınan gazeteciye ‘katlederiz’ tehdidi

Üniversite öğrencisi Enes Kara’nın intiharı sonrası Elazığ’da gazeteciler ve öğrencilere baskı artarken, Kara’yla ilgili haberi yapan Faik Akgün, tehdit edildiğini söyledi.

Elazığ’da, üniversite öğrencisi Enes Kara’nın ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son vermesini ‘Cemaat baskısına dayanamadı’ başlığıyla haberleştiren gazeteci Akgün görevden alınmış, haber de siteden kaldırılmıştı.

Şehrin yerel gazetesi Günışığı’nda çalışan Akgün, Kara’nın intihar haberini alır almaz bölgeye gidip öğrencinin yaşadığı evin etrafında incelemelerde bulunmuş ve komşularla görüşmüştü.

Akgün daha sonra topladığı verileri haberleştirdi ve haber sitesi üzerinden yayına verdi.

Evrensel’den Gözde Tüzer’e konuşan Akgün, haber sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı: “Yayına verdiğimiz andan itibaren cemaat olduğunu ifade eden ‘Ben onları tanıyorum’, ‘Ben cemaate yakınım’ diyen birçok kişi arayarak ciddi tehditlerde bulundu. Katledeceklerini söylüyorlardı. Başlığın değişmesini, haberin kaldırılmasını istediler. Arayan şahsa ‘Seni mahkemeye vereceğim’ dedim. ‘Sen beni mahkemeye veremezsin’ dedi. ‘Neden, senin dokunulmazlığın mı var’ diye sordum. Bana ‘Evet benim dokunulmazlığım var’ dediler. Bu kadar da pervasızlardı.”

İstifaya zorlandığını aktaran Akgün’ün görevden alınma nedeniyse resmi olarak ‘istenen performansı yakalayamamak’ olarak açıklandı. Akgün, Elazığ’daki cemaat yapılaşmalarına dair de konuştu: “Cemaatler Elazığ’da her köşe başında dernekler, vakıflar, okuma yerleri adı altında yapılaşıyor. 5-6 yaşındaki çocuklar başlarına fes takılıp sokaklarda gövde gösterisi yapar gibi gezdiriliyor.”