AKP’li Karahocagil’den Enes Kara açıklaması: Cemaatlerde bir tane oluyorsa, içkici ailelerde onlarca oluyor

Cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar eden 20 yaşındaki Enes Kara’ya ilişkin konuşan AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, “Cemaatlerden bir tane oluyorsa diğer türlü ailelerden onlarca oluyor. Kumar oynayan, içkici bir aileden onlarca oluyor” dedi.

Görsel: ANKA

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etmişti.

ANKA’nın aktardığına göre Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Karahocagil, şunları kaydetti: “Gerçekten böyle baskılar doğru değil. Yani kabul etmemiz mümkün değil. Tabii bunu cemaatlere mal etmek de doğru değil. Cemaatlerden bir tane oluyorsa diğer türlü ailelerden onlarca oluyor. Kumar oynayan, içkici bir aileden onlarca oluyor. Onlar hiç gündeme gelmiyor ama burada Enes Kara üzerinden cemaatlere, Müslümanlara vurma gayreti içerisinde. Tek amaç, ‘Müslümanlara nasıl vururuz’un hesabı. Biz, bunu, gençlerimize ‘Dış güçler’ deyince de biraz zorlarına gidiyor ama bu bir gerçek. Dış güçlerin ülkemiz içindeki oyunları.”