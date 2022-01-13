Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Karahocagil’den Enes Kara açıklaması: Cemaatlerde bir tane oluyorsa, içkici ailelerde onlarca oluyor

Cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar eden 20 yaşındaki Enes Kara’ya ilişkin konuşan AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, “Cemaatlerden bir tane oluyorsa diğer türlü ailelerden onlarca oluyor. Kumar oynayan, içkici bir aileden onlarca oluyor” dedi.

Görsel: ANKA

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etmişti. 


ANKA’nın aktardığına göre Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Karahocagil, şunları kaydetti: “Gerçekten böyle baskılar doğru değil. Yani kabul etmemiz mümkün değil. Tabii bunu cemaatlere mal etmek de doğru değil. Cemaatlerden bir tane oluyorsa diğer türlü ailelerden onlarca oluyor. Kumar oynayan, içkici bir aileden onlarca oluyor. Onlar hiç gündeme gelmiyor ama burada Enes Kara üzerinden cemaatlere, Müslümanlara vurma gayreti içerisinde. Tek amaç, ‘Müslümanlara nasıl vururuz’un hesabı. Biz, bunu, gençlerimize ‘Dış güçler’ deyince de biraz zorlarına gidiyor ama bu bir gerçek. Dış güçlerin ülkemiz içindeki oyunları.”

AKP ve MHP’nin oylarıyla: HDP’nin tarikat ve cemaat yurtlarında yaşanan sorunları araştırma önergesi reddedildi

CHP’li isim, Kılıçdaroğlu’nun Enes Kara tepkisinin perde arkasını anlattı

Enes Kara haberi nedeniyle görevden alınan gazeteciye ‘katlederiz’ tehdidi

Bu da AKP’li vekilin Enes Kara açıklaması: Çok değişik çevrelerde de intiharlar oluyor

HDP: Enes’in katili, gençleri tarikat yurtlarına mahkum eden AKP’dir

Demirtaş’tan Enes Kara açıklaması: Mesele yoksulluktur; bu düzeni değiştireceğiz

Kılıçdaroğlu: Cemaat yurtlarındaki sorunun farkındayız; gençlerimizi kurtaracağız

CHP’li başkandan mecburen tarikat yurtlarında kalanlara çağrı: Bize başvurun

Babacan, ‘Tarikat yurtları kapatılsın’ diyenleri eleştirdi: Başka çözüm yok mu?

CHP’li Özel, Enes Kara gibi hisseden gençlere seslendi: Bana ulaşın

Kılıçdaroğlu’ndan Enes Kara açıklaması: Zamanı gelince gereken yapılacaktır

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Tarikat, cemaat okul ve yurtları kamulaştırılmalıdır

Enes Kara’yı anan İmamoğlu: Hiçbir genç kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek

Yavaş: Kamu yurt kaynaklarımız artırılmalı ki bir daha Enes’lerimizi kaybetmeyelim

Enes Kara’yı anan Tarkan ailelere seslendi: İş işten geçmeden sevgiyle kulak verin

Araştırma: Her 10 kişiden sekizi ‘Çocuğumu cemaat yurduna asla vermem’ diyor

Cemaat yurdundaki baskıdan şikayet eden tıp öğrencisi Enes Kara intihar etti

SON HABERLER