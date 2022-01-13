AKP ve MHP’nin oylarıyla: HDP’nin tarikat ve cemaat yurtlarında yaşanan sorunları araştırma önergesi reddedildi

HDP’nin tarikat ve cemaatlerin kontrolündeki yurtlarda yaşanan sorunların araştırılmasına dair verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

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Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etmişti.

Meclis’te HDP Grubu adına Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul söz aldı. Toğrul, şöyle konuştu: “Gün yok ki infial yaratan bir haber gelmesin. Şunu biliyoruz; AKP, cemaatler, tarikatlar koalisyonudur ve AKP ya bu cemaat ve tarikatlara yurt yaptırıyor ya ihale veriyor ya da kamuda, başta üniversiteler olmak üzere kadrolaşmalarının, kadro yetiştirmelerinin önünü açıyor. Sayın vekiller, bakın, 2006 yılında cemaat, tarikat yurt sayısı bin 723 iken 2021 yılı itibarıyla bu sayı yüzde 93 artarak 3 bin 331’e çıkmış ve bu cemaat, tarikat yurtlarında birçok olay yaşandı.”

Enes Kara, bir cemaat yurdunda değil sanki bir esir kampında yaşıyor. Nedir? Bakın, bu gençler hayatlarının en sosyal dönemlerinde sanki bir esir kampında sabah beş buçukta kaldırılıyor ve cemaatin ilkeleri doğrultusunda okul dışında kalan zamanın tamamını cemaatin mantığı doğrultusunda o çocukların kafaları, beyinleri yıkanıyor. Aslında dini inancı da istismar ediyorlar orada. Şimdi, bunlar orta yerde dururken maalesef kamu yurtlarında yeteri kadar yurt yapmayan, hayat pahalılığı nedeniyle çocuklarımızı o yurtlara mahkûm eden iktidar, bunun birinci dereceden sorumlusudur. Kamu yurtlarında da çok ciddi problemler var. Çünkü her şeyden önce bir liyakat, ehliyet sorunu var ve orada da dünya kadar problem yaşanıyor.”

‘AKP ışık evlerinden hiç ders almadı’

CHP Grup Başka Vekili Engin Altay ise şunları kaydetti: “AKP’nin ışık evlerinden hiç ders almadığını görüyorum. Bu Meclis’i bombalayanlar ışık evlerinde yetişti arkadaşlar, ışık evlerinde yetişti. Sayın Özkan dün bir açıklama yapmış, diyor ki ‘3-5 çocuk bir araya gelmiş, ev tutmuşlar’. Öyle olmadığını eminim Sayın Özkan da biliyor. Ben evvelsi gün basın toplantısında valilere ve kaymakamlara seslendim, ‘kaçak yurtlara göz yuman vali ve kaymakamlar vebal altındadır’ dedim.

Özel yurt var, vakıf yurdu var, cemaat yurdu var, kaçak yurt var, hücre evi gibi örgüt evi gibi 5-6 öğrencinin barındırıldığı yurtlar var. Özel, vakıf, cemaat, resmi yurtlar mutlaka denetlenmeli, kaçak yurtlar da derhâl kapatılmalı. Bugüne kadar bu yurtlarda tacizi gördük, sessiz kalındı; tecavüzü gördük, sessiz kalındı; ihmal kaynaklı yangında ölen kızlarımızı gördük, sessiz kalındı; cinayeti gördük, sessiz kalındı; intihara da sessiz kalamaz devlet. Kaçak yurt var; taciz, tecavüz, cinayet, intihar var; olmayan tek şey devlet. Devlet görevini yapmıyorsa buna müdahale edecek olan da millet adına TBMM’dir.”

‘Gençlerimiz cemaat eline bırakılmamalıdır’

ANKA’nın aktardığına göre İYİ Parti Grubu adına konuşan Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, ise şunları kaydetti: “Enes Kara’nın anlattığı gibi, gençlerimizi kendi görüş ve inançları doğrultusunda yaşam sürdürmeye alıştırmak olduğu açıktır. Gençlerimizin bazılarının ekonomik sıkıntılardan, bazılarının da ailelerinin baskılarıyla girmiş oldukları yurtlarda yaşananların bir örneğini Enes Kara bütün çıplaklığıyla anlatmış. Diğer cemaat yurtlarında da durum farklı değil. Mevcut duruma baktığımızda KYK’ya bağlı toplam 719 bin 567 yatak kapasiteli 769 yurt bulunmakta iken 3 bin 301 vakıf ve derneklere ait yurt, 4 bin 406 tane de özel yurt bulunmaktadır. Öğrencilerin barınma ihtiyaçları bizzat devlet tarafından giderilmelidir. Gençlerimiz hiçbir grubun, derneğin, cemaatin, vakfın eline bırakılmamalıdır.”