CHP’li isim, Kılıçdaroğlu’nun Enes Kara tepkisinin perde arkasını anlattı

ALTAN SANCAR

Üniversite öğrencisi Enes Kara’nın Elazığ’da kaldığı cemaat yurdunda baskılar nedeniyle yaşamını sonlandırmasının ardından tarikat ve cemaat yurtları tartışma konusu haline geldi. Başlıklardan biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu yurtlara ilişkin ‘yeterince tepki vermediği’ yönündeydi.

CHP Genel Merkezi’nden üst düzey bir ismin aktardığına göre, Kılıçdaroğlu tarikat ve cemaatlerin bugünkü konumda olmasından iktidarı sorumlu görüyor. Sorunun ‘iktidarın politikalarından kaynaklandığını ve iktidarın seçimle gitmesiyle çözüleceğini’ düşünüyor.

Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilere dair Diken’e konuşan CHP’li kaynak, “Biz bu yapıları muhatap alamayız, sorun iktidarın bilinçli politikalarında. Çözüm de bu iktidarın değişmesinde” dedi.

Kara’nın yaşamını sonlandırması sonrası Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarının kendisine “Tabandan tepki gelebilir” şeklinde görüş ilettikleri, Kılıçdaroğlu’nun ise konunun ‘özünden koparılmaması gerektiği’ görüşünü dile getirdiği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu’nun tarikat ve cemaat yurtları konusunda kararlı bir tutum sahibi olduğunu belirten CHP’li kaynaklar, ‘yalnızca söz konusu yapıları hedef almanın iktidarın işine yarayacağı’ görüşünde.

CHP’li kaynak, Kılıçdaroğlu’nun tepkisinin farklılığını şu sözlerle açıkladı: “Sorun iktidarın politikalarının kendisinde. Cemaat ve tarikat yurtları iktidar döneminde büyüdü ve yayıldı. İktidar da bunu teşvik etti. Genel başkan da yurtların sorun olduğunu ve çözüm üretilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak bu yapıları muhatap almayız, almamız söz konusu dahi olamaz. İktidar istiyor ki sorunun kendilerinden kaynaklandığını konuşmayalım. Konuyu yalnızca tarikat ve cemaatler üzerinden konuşursak da ekmeklerine yağ sürüleceğini düşünüyorlar. Bu nedenle sorunun esas kaynağına bakmamız gerekiyor. O da bu iktidarın sandık yolu ile gitmesi ve devletin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirerek iki yıl içinde bu konuyu kökten çözmesidir.”