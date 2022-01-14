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Yaramazlara biraz batar!

Taksim’deki Enes Kara protestosuna polis müdahalesi

İstanbul’da cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar eden 20 yaşındaki Enes Kara için Taksim’de toplanan öğrencilere polis müdahale etti; birçok kişi gözaltına alındı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etmişti. Kara’nın intiharının ardından öğrencileri baskı altına alan tarikat/cemaat yurtlarının kapatılması yönünde çağrılar yapılmıştı.  


Polis Taksim’de toplanan öğrencilerin basın açıklaması okumasına izin vermedi.

Öğrenciler müdahaleler ve gözaltına rağmen İstiklal Caddesi’nde “Enes Kara vicdanımızdır” sloganıyla yürüdü. Çok sayıda öğrenci gözaltına alınırken, polisler gazetecilerin çekim yapmasını da engellemeye çalıştı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Gençlerin sesine dahi tahammül edemeyen iktidar partisi, gençleri dinlemek yerine onları susturmayı tercih ediyor. Biz gençlerin öfkesine, sesine, sözüne her koşulda kulak veriyoruz ve vereceğiz. Gözaltına alınan gençler derhal serbest bırakılmalı!”

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