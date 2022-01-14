Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yayıncı ‘PurpleBixi’nin Enes Kara tweet’ine ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle erişim engeli

‘PurpleBixi’ olarak bilinen internet yayıncısı Bahadır Telci’nin cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar eden 20 yaşındaki Enes Kara hakkında attığı tweet’e ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Görsel: Youtube

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etmişti. Kara’nın intiharının ardından öğrencileri baskı altına alan tarikat/cemaat yurtlarının kapatılması yönünde çağrılar yapılmıştı.  


Telci, erişim engelini duyurduğu Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Darbe yapmaya, devlete sızmaya, insanların dini duygularını sömürmeye kalkan yapılar değil attığımız tweetler bozuyormuş kamu düzenini. Bu tweet silinir ben başka tweet atarım da giden can bir daha gelmez. Giden canların hesabını kim verecek?

Şu an öğrendim başka hesaplara ve haberlere de gelmiş. Enes Kara kardeşimizin ölümünden, gördüğü din baskısından bahsetmezsek toplum düzeni bozulmayacakmış sanırım. Babasının açıklamaları ayrı bir dünya zaten. Vallahi akli dengemi korumakta zorlanıyorum ya. Medet.”

Ankara 8’inci Sulh Ceza Hakimliği, Kara’nın intihar öncesi çekip sosyal medyadan paylaştığı videoya bugün erişim engeli getirmişti.

Enes Kara’nın videosuna erişim engeli

AKP’li Karahocagil’den Enes Kara açıklaması: Cemaatlerde bir tane oluyorsa, içkici ailelerde onlarca oluyor

AKP ve MHP’nin oylarıyla: HDP’nin tarikat ve cemaat yurtlarında yaşanan sorunları araştırma önergesi reddedildi

CHP’li isim, Kılıçdaroğlu’nun Enes Kara tepkisinin perde arkasını anlattı

Enes Kara haberi nedeniyle görevden alınan gazeteciye ‘katlederiz’ tehdidi

Bu da AKP’li vekilin Enes Kara açıklaması: Çok değişik çevrelerde de intiharlar oluyor

HDP: Enes’in katili, gençleri tarikat yurtlarına mahkum eden AKP’dir

Demirtaş’tan Enes Kara açıklaması: Mesele yoksulluktur; bu düzeni değiştireceğiz

Kılıçdaroğlu: Cemaat yurtlarındaki sorunun farkındayız; gençlerimizi kurtaracağız

CHP’li başkandan mecburen tarikat yurtlarında kalanlara çağrı: Bize başvurun

Babacan, ‘Tarikat yurtları kapatılsın’ diyenleri eleştirdi: Başka çözüm yok mu?

CHP’li Özel, Enes Kara gibi hisseden gençlere seslendi: Bana ulaşın

Kılıçdaroğlu’ndan Enes Kara açıklaması: Zamanı gelince gereken yapılacaktır

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Tarikat, cemaat okul ve yurtları kamulaştırılmalıdır

Enes Kara’yı anan İmamoğlu: Hiçbir genç kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek

Yavaş: Kamu yurt kaynaklarımız artırılmalı ki bir daha Enes’lerimizi kaybetmeyelim

Enes Kara’yı anan Tarkan ailelere seslendi: İş işten geçmeden sevgiyle kulak verin

Araştırma: Her 10 kişiden sekizi ‘Çocuğumu cemaat yurduna asla vermem’ diyor

Cemaat yurdundaki baskıdan şikayet eden tıp öğrencisi Enes Kara intihar etti

SON HABERLER

Enes Kara’nın videosuna erişim engeli

Ankara 8’inci Sulh Ceza Hakimliği, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın intihar öncesi çekip sosyal medyadan paylaştığı videoya erişim engeli getirdi.

AKP’li yetkili: Öcalan’dan yeni mektup gelebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Demirtaş Öcalan’a hesap verecek” açıklamasını değerlendiren AKP’li bir yetkili, 2019’daki yerel seçimlerde olduğu gibi PKK lideri Abdullah Öcalan’ın bir mektup kaleme almasının gündeme gelebileceğini söyledi.

Merkez Bankası anketi: Piyasa enflasyonun ‘köpüklü’ kalmasını bekliyor

Merkez Bankası’nın 50 katılımcıyla hazırladığı beklenti anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 29,75’e çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi bu anket döneminde 16,13 TL oldu. Bir önceki anket döneminde yüzde 21,39 olan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,37’ye yükseldi.