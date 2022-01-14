Yayıncı ‘PurpleBixi’nin Enes Kara tweet’ine ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle erişim engeli

‘PurpleBixi’ olarak bilinen internet yayıncısı Bahadır Telci’nin cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar eden 20 yaşındaki Enes Kara hakkında attığı tweet’e ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Görsel: Youtube

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etmişti. Kara’nın intiharının ardından öğrencileri baskı altına alan tarikat/cemaat yurtlarının kapatılması yönünde çağrılar yapılmıştı.

Telci, erişim engelini duyurduğu Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Darbe yapmaya, devlete sızmaya, insanların dini duygularını sömürmeye kalkan yapılar değil attığımız tweetler bozuyormuş kamu düzenini. Bu tweet silinir ben başka tweet atarım da giden can bir daha gelmez. Giden canların hesabını kim verecek?

Şu an öğrendim başka hesaplara ve haberlere de gelmiş. Enes Kara kardeşimizin ölümünden, gördüğü din baskısından bahsetmezsek toplum düzeni bozulmayacakmış sanırım. Babasının açıklamaları ayrı bir dünya zaten. Vallahi akli dengemi korumakta zorlanıyorum ya. Medet.”

Enes Kara ile ilgili attığım tweet için "Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" nedeni ile mahkeme tarafından erişim engeli getirilmiş. Darbe yapmaya, devlete sızmaya, insanların dini duygularını sömürmeye kalkan yapılar değil attığımız tweetler bozuyormuş kamu düzenini. — Bahadır Telci (@purplebixi) January 14, 2022

Şu an öğrendim başka hesaplara ve haberlere de gelmiş. Enes Kara kardeşimizin ölümünden, gördüğü din baskısından bahsetmezsek toplum düzeni bozulmayacakmış sanırım. Babasının açıklamaları ayrı bir dünya zaten. Vallahi akli dengemi korumakta zorlanıyorum ya. MEDET — Bahadır Telci (@purplebixi) January 14, 2022

Ankara 8’inci Sulh Ceza Hakimliği, Kara’nın intihar öncesi çekip sosyal medyadan paylaştığı videoya bugün erişim engeli getirmişti.