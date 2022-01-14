Covid-19 ve gebelik komplikasyonları araştırması: Özellikle son dönem riskli

Geniş çaplı bir araştırma Covid-19 ile hamilelik komplikasyonları arasındaki bağı ortaya koydu.

İskoç araştırmacılar, virüse hamileliğinin sonuna doğru yakalanan kadınların doğumla ilgili komplikasyonlara daha açık olduğu sonucuna vardı.

Araştırmaya göre komplikasyon yaşama olasılıkları Covid’e hamileliğin erken döneminde ya da hiç yakalanmayan kadınlara göre daha fazla.

Gebelikte Covid-19 ve aşısının sonuçları hakkında ulusal çaplı araştırmaya, Aralık 2020’de aşılanmanın başlamasıyla Ekim 2021 arasındaki dönemde hamile olan 87 binin üzerinde kadın dahil edildi.

Yapılan analizlerde erken doğumların (hamileliğin 37’nci haftası tamamlanmadan önce), ölü doğumların ve yeni doğan ölümlerinin doğumdan 28 gün ve daha kısa süre önce virüse yakalanan kadınlarda daha yaygın olduğu görüldü.

Komplikasyonların çoğu aşısız kadınlarda yaşandı.

Ayrıca bebekleri ölen bütün kadınların Covid-19 geçirdiği sırada aşısız olduğu belirtildi. Ancak her birinin ayrıntılı klinik kayıtlarına erişim olmadığından, virüsün ölü doğumlara ya da yeni doğan ölümlerine doğrudan neden olup olmadığını söylemenin mümkün olmadığı vurgulandı.