Sahte profesör Zulal Atalay Laçin’e tahliye

Doçentlik belgesinin sahte olduğunun anlaşılması üzerine tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin’in tahliyesine karar verildi.

Zulal Atalay Laçin, sahte doçentlik belgesiyle Aksaray Üniversitesi’nin profesörlük kadrosuna atanmış, yaklaşık iki hafta sonra bu durum ortaya çıkınca da görevden alınarak tutuklanmıştı. Laçin polis ve savcılıkta verdiği ifadesinde belgelerinin sahte olmadığını savunmuş ve kendisine iftira atıldığını iddia etmişti. Laçin’in sadece doçentlik belgesinin değil master ve doktora belgesinin de sahte olduğu ortaya çıkmıştı.

Sahte profesörün açık öğretim mezunu olduğu tespit edilmişti.

‘Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebebiyet vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile tutuklu yargılanan Laçin, bugün tahliye oldu.

Cezasıyla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen Laçin, ‘sahte evrak düzenlemek’ suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.